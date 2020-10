Comerciantes de Los Huizaches piden el apoyo de la ciudadanía de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Son muy pocas las personas que acuden al Tianguis de Los Huizaches y no usan cubrebocas, aseguró Brenda Beltrán.

La comerciante llama a los ciudadanos a que por favor cuando vayan a hacer sus compras utilicen esta medida de prevención porque si no lo hacen los están dañando a ellos, a familias que ocupan trabajar.

Explicó que cuando ven a una persona sin cubrebocas le piden que lo use y si no llevan les regalan uno porque no quieren que les vuelvan a cerrar. Aseguró que cientos de familias que viven de las ventas en los tianguis no soportarían otro cierre porque no tienen en otra actividad en la cual trabajar. Recordó la pesadilla que fue para ellos la cuarentena y que para algunos sigue porque no se han podido instalar.

Nosotros estamos regalando cubrebocas invertimos en esto y en gel antibacterial y también pedimos que se guarde la sana distancia, nosotros le estamos echando todas las ganas porque necesitamos sacar adelante a nuestras familias”, resaltó Brenda.

De acuerdo a los comerciantes necesitan apoyo del Ayuntamiento para el control de los filtros y que también se les apoye con la donación de cubrebocas y gel antibacterial.

Los comerciantes de los Tianguis estuvieron varios meses sin poder laborar por lo que muchos se endeudaron y ocupan seguir trabajando por lo que piden a la ciudadanía que los apoyen haciendo uso de cubrebocas.

En los camiones urbanos y en las calles también se pueden ver a personas que no utilizan esta medida de prevención contra el COVID-19 pero son las menos.