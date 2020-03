Comerciantes del Centro recibirán créditos del Gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Comerciantes de diferentes plazas del centro de la ciudad están en incertidumbre por la bajas ventas ante la cuarentena por la pandemia COVID-19. En medio de esta incertidumbre, se manifestaron el pasado martes, y lograron que les entregaran un crédito por parte de la Secretaría de Economía.

Ante la situación de emergencia se les había confirmado que tendrían la facilidad de hacer los trámites, pero al citarlos no se respetó el acuerdo que tenían, y los hicieron entregar todos los requisitos.

Requisitos

Sin embargo, indicaron que, a pesar de ser créditos de emergencia, les están solicitando requisitos que requieren tiempo para cumplir con ellos, como un aval, cartas del SAT, entre otros documentos, que en un principio el secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, había dicho que no solicitaría.

“Ellos no lo están tomando como un acto de emergencia, lo están tomando como un día más, y aquí tienen a la gente esperando a que cuando llegue el de Red Fosin los van a pasar de dos en dos”, expresó Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda.

El asesor jurídico de los comerciantes señaló que sostuvo una plática con Lizárraga Mercado para que agilizaran los trámites, ya que se estaban tardando mucho para recibir los expedientes, y no quería que sucediera lo mismo al momento de que les entreguen los créditos.

Esto después de que los comerciantes hicieran largas filas y amontonamiento en la explanada del Palacio de Gobierno en busca de obtener su crédito.

Dificultades

Comentó que se están haciendo anuncios de que se les otorgarán créditos a los comerciantes, pero que no están preparados para entregarlos, por lo que deben tomar cartas en el asunto.

Los comerciantes expresaron que ya no tienen dinero para pagar a los empleados, la renta ni servicios básicos, pues de ventas elevadas a los cinco mil pesos diarios los que continúan abiertos llegan a vender solo 50 o 200 pesos.

Llaman a consumir a empresas locales

Para evitar que la contingencia del coronavirus deje grandes estragos en la economía nacional y local, es importante e indispensable que, quienes tengan la posibilidad, consuman constantemente en negocios y comercios locales, afirmó la diputada Mónica López Hernández.

La legisladora del PRI informó que esta medida ayudará a que los emprendedores y los pequeños empresarios que no cuentan con el respaldo financiero sobrevivan a la pandemia y puedan seguir jugando un papel en la actividad productiva del estado.

Agregó que, lamentablemente, no se puede predecir la magnitud de la afectación que dejará el coronavirus, puesto que no se sabe cuándo terminará.

“No hay forma de que se deje de afectar económicamente. El problema es que no sabemos hasta dónde va a llegar ni hasta cuándo se va a acabar, y, por otro lado, si no se empiezan a tomar medidas, pues no se logrará un daño menor”, dijo.