Comerciantes denuncian que desaparece mercancía de bodegas del Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán.-Comerciantes que fueron desalojados al inicio de la pandemia en el parque Constitución a espaldas del Zoológico de Culiacán, ubicado por la calle Rafael Buelna Tenorio manifiestan continuar con la espera de respuestas favorables por parte de las autoridades del Ayuntamiento.

Angélica González parte de los trabajadores que se vieron afectados mencionó que al desalojarlos sin previo aviso perdieron mercancía e inmuebles que hasta el momento no les han devuelto.

Ya fuimos a una bodega y nada, mos dijeron que las cosas que se nos perdieron iban a pedir permiso para ir a otra bodega a ver si ahí están, pero solo nos han traído en vueltas, manifestó la comerciante.

Tenemos tres meses sin trabajar y no nos resuelven, les pedimos una reubicación y hasta el momento no nos dicen nada, nos comentan que el administrador está renuente a que no nos instalemos de nuevo en algún espacio del parque, manifestó González.

Añadio que también están a la espera de que les resuelvan el pago de la mercancía que se les perdió a desalojarlos sin previo aviso ya que son cinco personas entre ellos de la tercera edad los que se vieron afectados y no cuentan con apoyos al tener más de 25 años trabajando en sus negocios comerciales.

Angélica comentó que la única que persona que les ha atendido es Leobardo Félix del área de jurídico del ayuntamiento pero no hay respuesta formal hasta el momento, por lo que le hizo el llamado a las autoridades en especial al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro para que los atiendan y les den una solución inmediata.

Han hecho caso omiso a la situación de la pandemia y nos dejaron sin un patrimonio para subsistir, nos dejaron sin nada e indefensos al estar todo cerrado, no podíamos ir a juzgados ni nada, señaló.

Ante la situación los afectados esperan tener respuestas pronto pues sus negocios dependía su sustento familiar.

