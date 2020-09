Comerciantes desalojados protestan y exigen indemnización al Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- El grupo de comerciantes que se vio afectado hace seis meses ante el desalojo de negocios en el parque Constitución a espaldas del Zoológico de Culiacán, se manifestó hoy a las afueras del Ayuntamiento para exigir una solución e indemnización de lo perdido.

Los comerciantes mencionaron que ya tienen seis meses esperando solución por parte de las autoridades del municipio de Culiacán y hasta la fecha no han tenido resultados.

“Desde el 22 de marzo que tumbaron los locales, nuestras solicitudes no nos han hecho caso", mencionó Angélica González.

Los afectados además de exigir una reubicación para continuar con sus trabajos solicitan se les regrese todo lo perdido durante el confinamiento por la pandemia así como mobiliario en electrodomésticos que tenian en sus negocios y que fueron extraviados por el Ayuntamiento.

“Las cosas que se nos perdieron no se han recuperado, ya nos dijeron que no, que no estaban en bodega que nos la iban a pagar, solicitamos el reembolso y ya van para casi dos meses que tenemos el pendiente de eso y no nos lo pagan", indicó Angelina.

Los manifestantes ya interpusieron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por el acto de vandalismo del que fueron víctimas sin tener respuesta por parte del municipio.

Los comerciantes son adultos de la tercera que vivían de sus negocios comerciales desde hace más de 20 años, por lo que suplican justicia y se les de compensación por los hechos de forma arbitraria.