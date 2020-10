Comerciantes en Culiacán acusan hostigamiento del municipio

Sinaloa.- Algunos comerciantes ubicados por el bulevar Maquío Clouthier de Culiacán se encuentran molestos porque el Ayuntamiento no permite el estacionamiento de los vehículos pese a que el bulevar es comercial y está muy amplio.

La restricción más fuerte para estacionarse está en el cruce del bulevar Emiliano Zapata a la altura del Seguro Social de Cañadas, pero se cree que se ampliará hasta la Costerita, explicó un afectado.

Otros inconformes, de quienes se omitirán sus nombres ya que temen represalias por parte de funcionarios de la comuna, detallaron que en algunos establecimientos les hacen pedidos para llevar y en el tiempo que han estado esperando, los tránsitos se han querido llevar las unidades con todo y conductores adentro.

Enojo

“Es mucho acoso lo que agentes de Vialidad están cometiendo contra nuestros clientes, porque en cuanto se estacionan llegan a querer hacerles multas o llevárselos al corralón”, detalló un afectado.

Esto está impactando negativamente en los establecimientos porque muchos clientes prefieren no volver y aún hace falta que muchas personas se acostumbren a pedir comida y otros artículos a domicilio. En el caso de los puestos de comida, muchas personas prefieren ir al lugar y consumir allí o pedir para llevar, pero ahora no pueden pararse por la orilla del bulevar.

Un comerciante que tiene más de 30 años operando por el bulevar mencionado comentó que durante esta pandemia de Covid-19 ha seguido pagando impuestos y al personal, pese a que hubo un tiempo en el que no tuvo ventas; todavía no se recupera, por lo que esperaría que el Gobierno municipal los apoye y no los afecte más.

Crítica

El regidor por Encuentro Social, Sergio Beltrán Coronel, comentó que varios comerciantes de este sector ya le han expresado su inconformidad.

En su caso, dijo no descartar que esto se deba a un capricho del alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, que por prepotencia esté afectando a los comerciantes, en vez de apoyarlos. Consideró que la situación económica de la mayoría de los establecimientos no está para que sufran acoso del Ayuntamiento. Para él, Estrada Ferreiro está buscando que haya más manifestaciones en vez de dialogar y negociar.

Los Datos

Inicio

Primero fue la calle Cristóbal Colón en el Centro de la ciudad, allí se puso a un tránsito de forma permanente para evitar que se estacionaran los carros. Luego se hizo lo mismo en el corredor gastronómico de Bacurimí, lo que generó molestias entre los comerciantes.

Daños

Comerciantes del Centro de Culiacán han denunciado en diversas ocasiones que el cierre de calles por parte del Ayuntamiento les dejó grandes pérdidas económicas. La mayoría ya fueron abiertas, pero no se han podido recuperar de las afectaciones.