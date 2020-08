Comerciantes piden retrasar proyecto de peatonalizar calles del centro de Culiacán

Culiacán.-Locatarios establecidos en el Centro de Culiacán aseguraron no estar en contra de que se realice el proyecto de peatonalización del Centro, sino que realizarlo en estas fechas es una mala idea. El secretario general de la Unión de Locatarios, Óscar Medina Beltrán, expresó que no se oponen al proyecto, sino a la manera tan inconsciente en que se quiere imponer.

Aseguró que ellos mismos han recomendado que varias calles sean peatonalizadas, pero las autoridades están tercas en bloquearles calles, que en verdad les benefician para que sus clientes lleguen.

No estamos en contra del proyecto, estamos en contra de que se desarrolle en estos tiempos tan dolorosos que están llevando a la quiebra a tantos negocios. Dijo que no es el momento de iniciar el proyecto, menos si no ha sido socializado y, ante la insistencia de las autoridades, les perjudica. Mencionó que su propuesta fue que las calles fueran peatonales por la noche o a ciertas horas del día en donde no les perjudique en sus ventas.