Comercio de Culiacán, gran afectado por el ambulantaje: Sánchez

Sinaloa.- Nuevamente, la informalidad, el ambulantaje, ‘desplumó’ las ventas del comercio establecido del centro Culiacán, durante el Día del Niño, tal como ocurrió el pasado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, declaró Óscar Sánchez Beltrán.

El presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC) dijo que una vez más se vieron afectados por este descontrol que existe en el ambulantaje en el municipio de Culiacán, y es urgente que las autoridades pongan orden.

Inconformidad

“No logramos llegar a las ventas que teníamos previstas del 60 y 70 por ciento, quedamos en el 30, 40 por ciento máximo, y esto viene a afectar gravemente nuestras finanzas”, señaló Sánchez Beltrán.

Indicó que siguen acumulando más mercancía que no han logrado colocar. Mencionó que aún tenían la esperanza de recuperarse un poco este Día del Niño, sin embargo, sucedió lo mismo que el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, cuando el ambulantaje se quedó con las ventas.

Externó que: “esta situación ya no puede continuar, no es posible que no haya un control, no haya una regulación por parte del municipio”.

En este sentido, Óscar Sánchez se pregunta: “¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el alcalde no está interviniendo? ¿Quién está detrás de este negocio del ambulantaje? Es muy importante que se investigue esto, ya nosotros no podemos continuar”.

Manifestación

Asimismo, el líder de los locatarios hace un llamado al presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, para que los apoye en esta situación, incluso lanza una advertencia: “si no hay acciones pertinentes en este sentido, próximamente estaríamos tomando el Ayuntamiento; nos estamos organizando los comerciantes para tomar el municipio, el Ayuntamiento. No es posible que esta situación siga.

¿Cuál es el mensaje para el comercio establecido? ¿Irnos a las calles? Si es así, que nos lo digan de una vez. Vamos a ir a buscar espacios en los camellones, en las banquetas de la ciudad para poner nuestros negocios”.

Sánchez Beltrán espera que el comercio establecido tenga un repunte de ventas el próximo Día de las Madres.