Comida chatarra acecha en escuelas de Sinaloa con las clases presenciales

Sinaloa.- El regreso a clases presenciales en Sinaloa supone todos los filtros sanitarios para prevenir el covid-19 entre alumnos y maestros. No obstante, las puertas de acceso o las periferias de los edificios escolares se han convertido en un punto clave, en otra pandemia: la obesidad, debido a los llamados carritos o puestos de venta ambulante que ofertan comida chatarra.

Los ayuntamientos son los encargados de verificar que estos puestos no se coloquen en dichos espacios, pero también, requieren del apoyo de directivos escolares, padres de familia, Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En entrevista para Debate, Claudia Leticia Nieto Orozco, nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que la ingesta de comida chatarra o ultraprocesada advierte un riesgo a la salud de los menores, que va desde la obesidad hasta las caries dentales y deficiencias nutrimentales que afectan el sistema inmunológico.

Daño en menores

Leticia Nieto Orozco explicó que la comida chatarra tiene nutrimentos químicos que no son saludables. En primer lugar, mencionó que son altos en calorías, las cuales se relacionan directamente con un exceso de peso, en segundo, dijo, son altos en azúcares que se relacionan con una mayor proporción de diabetes tipo 2 y usualmente, aunque haya comida chatarra que es muy dulce, también indicó que tienen contenidos de sal elevados.

“No porque sea muy dulce quiere decir que no tenga sodio elevado”, añadió. Usualmente, dijo que este tipo de alimentos van a tener nutrimentos críticos no saludables altos. Como ejemplo, apuntó a las bebidas azucaradas y en específico, las bebidas de cola, que se componen de ingredientes que se utilizan para endulzar que se llaman edulcorantes artificiales.

“Esos edulcorantes artificiales, lo que sucede es que no tenemos en el mundo, no hay estudios a largo plazo si un niño empieza consumiendo estos azúcares que no son saludables desde muy temprano y los consume a largo plazo, qué va a pasar, no se sabe, entonces por eso no se recomienda que los niños los consuman”, señaló.

Obligaciones escolares

La especialista en nutrición señaló que desafortunadamente el comercio ambulante es muy difícil de regular -pues, además, no se especifican ingredientes de ciertos productos-, pero indicó que existen las guías para el expendio escolar, que sí dicen que los niños deberían tener dentro de la escuela una oferta de alimentos saludables y se tienen criterios nutrimentales para que los alimentos que están adentro de las escuelas de nivel básico sí cumplan con esos criterios de nutrición.

Añadió que eso está regulado a nivel federal y está publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas en escuelas del Sistema Educativa Nacional.

“Lo de afuera no está regulado y es complicado poder regular en la periferia de las escuelas, un problema que se ve en Sinaloa, pero también en otras entidades del país”, reconoció.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, a partir del 1 de octubre del 2020, entró en vigor el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Esta herramienta plantea conocer, mediante sellos, si el contenido, en términos de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, rebasa los niveles adecuados para mantener la salud. Nieto Orozco indicó que actualmente, esta medida ya ha generado cambios positivos en la reformulación de productos, como el caso de cereales.

Familias

La investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública señaló para Debate que es muy importante recordar que los alimentos ultraprocesados son inflamatorios y en este tipo de enfermedades respiratorias, lo importante sería consumir alientos que sean saludables y que no promuevan el estado de inflamación. Aunado a que la obesidad, hipertensión o diabetes son padecimientos que han sido considerados de riesgo al momento de padecer covid-19, pues puede complicarse.

En este panorama, recomendó a los padres y madres, una alimentación basada en lo más natural y fresco, al considerar que esto va a proporcionar al niño un sistema inmunológico fuerte, y a largo plazo se previene obesidad, si tiene un consumo disminuido de azúcares, se previenen las caries dentales, a largo plazo también se previenen enfermedades cardiovasculares.

El Dato

Obesidad

Según datos de Inegi, en 2020, poco más de una quinta parte, el 22 por ciento de niñas y niños con menos de 5 años tenía riesgo de padecer sobrepeso en 2018. Además, la prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años, fue del 38 por ciento y en adolescentes del 43 por ciento.