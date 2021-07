Comida rápida solo podrá vender a domicilio en Navolato, Sinaloa

Navolato.- A partir de este viernes los amantes de los tacos de carne asada y hamburguesas, hotdogs, entre otros antojitos que se venden en las carretas del Municipio de Navolato, Sinaloa, ya no podrán consumir ni echar la “chorcha” en estos establecimientos porque no tendrán mesas, ni sillas, sólo se permitirá el servicio a domicilio, anunció el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo.

Esto es debido a que en las taquerías y diversos puestos, los encargados no pueden estar sanitizando de manera correcta y de forma constante las mesas y sillas, tampoco pueden evitar las filas y es por eso que ahora quien guste disfrutar de estos platillos tendrán que llevarlos para sus casas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a que en Navolato las cifras de los contagios están muy altas y han llegado hasta los 200 casos, es que el Ayuntamiento está tomando esta medida.

Leer más: Suspenden los eventos públicos deportivos, sociales y culturales en El Fuerte

También quienes tengan un establecimiento y no usen cubrebocas al atender a los clientes o bien permitan el ingreso a personas sin esta medida preventiva podrán ser denunciados al teléfono (67272) 70228, y será el personal de Protección Civil, en coordinación con Salud Municipal y Seguridad Pública aplicarán las sanciones correspondientes, que pueden ir hasta los cierres de los negocios.

Las autoridades de Navolato piden a la población no arriesgarse a que les cierren sus negocios por incumplir con las medidas sanitarias y que se cuiden usando cubrebocas, gel antibacterial en las manos o bien que se las laven de forma frecuente con agua y jabón, guardar la sana distancia y no salir de casa si no es estrictamente necesario.

Llegan a Sinaloa cerca de 200 mil vacunas contra Covid-19

Síguenos en