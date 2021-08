Comienzan los encharcamientos en calles de Culiacán; autoridades piden quedarse en casa

Sinaloa.- En la ciudad de Culiacán ya se empiezan a formar algunos encharcamientos por las lluvias que ha dejado la depresión tropical ´Nora´, como el bulevar Emiliano Zapata y algunas calles del Centro.

Francisco Vega Meza director estatal de Protección Civil llama a la ciudadanía a quedarse en sus casas, y a quienes ya salieron que se resguarden en sitios seguros a esperar a que pasen las lluvias.

Pide a la ciudadanía no exponerse, no cruzar ríos ni arroyos en vehículos ni a pie. Se prevén más lluvias para este día. Hasta el momento las autoridades no han cerrado ningún cruce.