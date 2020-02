Comisión aprueba ratificación de Tirado como titular del Ismujeres

Culiacán, Sinaloa. -Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Equidad de Género y Familia aprobó la ratificación de la directora del Ismujeres, Reyna Aracely Tirado Gálvez.

Luego de que en la sesión pasada tuvieran que designar tres recesos y que colectivos de mujeres se posicionaran a favor y en contra, finalmente se tomó a desición de dejar en el puesto a Tirado Gálvez.

Al reanudar la reunión del pasado martes, en la cual, la comisión dejó suspendida la ratificación de la directora por falta de acuerdos, en esta ocasión, se puso a consideración de los legisladores un dictamen modificado.

El primer dictamen rechazaba la permanencia de Tirado Gálvez al frente del Ismujeres, sin embargo, por no contar con los votos necesarios para ser aprobado y por petición de la diputada del PRI, Mónica López Hernández, la propuesta fue cambiada a un sentido positivo, es decir, para aceptar que la directora siguiera en el cargo.

La presidenta de la Comisión, Francisca Abello Jordá, legisladora de Morena, expresó que, se tomó la determinación de modificar el dictamen en vista de que el contrario no reunía el número de votos para ser aprobado, aún cuando esto, implicaba aceptar la petición de la priista.

"Si se hubiera votado el primero, hubiera sido lo mismo, el mismo resultado, pero como la diputada del PRI insistió en que se hiciera otro dictamen, se hizo", dijo.

A pesar de que, el dictamen propone la ratificación de Rayna Tirado, en su contenido, prevé aún, los motivos por los cuales no debiera continuar en su puesto. Al darse lectura al dictamen votado, se dijo que, organización civiles y colectivos de mujeres feministas, consideran que si desempeño no ha sido el adecuado y que, no ha atendido las demandas de violencia que atenta contra las mujeres.