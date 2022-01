Comisión del Congreso de Sinaloa aprueba dictamen que rechaza veto a campos de golf de Quirino Ordaz

Por su parte, Gloria Himelda Félix Niebla indicó que resolver sobre si es o no atendible la porción normativa observada por el entonces Ejecutivo es solamente decir si se admiten o rechazan las observaciones y que el Congreso Estatal tiene el compromiso de revisar la legislación en la materia para salvar las inconsistencias que existen, no solo en lo referente a los campos de golf sino en el cobro del predial en general.

Ibarra Ramos detalló que en diciembre de ese año las modificaciones fueron vetadas por Ordaz Coppel con el argumento de que al someter a los campos de golf, a su consideración cabía la posibilidad de que los propietarios no pagaran el predial so pretexto de que no encuadrarían en el régimen de predios sin construcción, además de que violaba el principio de seguridad jurídica de los involucrados.

Ibarra Ramos indicó que la pasada Legislatura ya había dictaminado sobre este particular y por un asunto de apego a los tiempos de la legalidad, la 64 Legislatura tenía que marcar su postura sobre si aceptaba o no los argumentos de Ordaz Coppel.

Francisco Castro Editor de política

