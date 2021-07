Comité en contra de la obra en el botánico de Culiacán buscará a AMLO si es necesario

Sinaloa.- En espera de que inicien las labores pausadas por el periodo vacacional el comité ciudadano en contra de la obra en el Jardín Botánico de Culiacán, listos para buscar apoyo de los tres poderes de gobierno, aseguró Melchor Peiro, integrante del movimiento.

Melchor Peiro, integrante del comité manifestante de la obra en el botánico comentó que lamentablemente por el tema de las vacaciones el tan importante proceso que las autoridades pertinentes tenían respecto a la construcción de la milla se detuvo totalmente.

Sin embargo, el comité está listo para acudir a solicitar apoyo a los distintos poderes de gobierno al iniciar la semana.

En el poder ejecutivo buscarán coordinación o algún tipo de respuesta ya que en el periodo transcurrido considera que no ha existido mucho apoyo, ni de obras públicas, ni de desarrollo sustentable.

Con el poder legislativo buscarán discutir el tema con el congreso así como ha tenido oportunidad de hacerlo la sociedad botánica aunque será difícil por el periodo vacacional de los diputados.

En el caso del poder judicial seguirán en espera de una respuesta del amparo solicitado ya que todos los involucrados han negado el trabajo de obras en el espacio cuando existen diversas pruebas que dicen lo contrario.

Además, continúa pendiente el foro de participación ciudadana que se llevaría a cabo con la Secretaría de Desarrollo sustentable.

De no ser suficiente todas las acciones y solicitudes que tienen planeadas van a buscar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa presidida por Oscar Loza quien ya les ha ofrecido su apoyo anteriormente.

Se llegó a plantear entre el comité acudir a los eventos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana sin embargo no fue así, pero no descartan el acudir a la Ciudad de México al Palacio Nacional a solicitar su apoyo, pero aún no tienen fecha estimada.

