¿Cómo afectará a Sinaloa la tormenta tropical Bonnie?

Sinaloa.- La tormenta tropical Bonnie, la cual podría intensificarse la tarde de este domingo a huracán categoría 1 en el océano Pacífico, actualmente se localiza al sur de las costas de Chiapas, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el sureste de México.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de hoy y hasta el martes 5 de julio 'Bonnie' se desplazará paralelo a las costas del Pacífico mexicano, por lo que algunos estados se encuentran en alerta ¿afectará a Sinaloa?

El pronóstico hasta el momento advierte que la trayectoria de la tormenta tropical incrementa el potencial de lluvias intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Es decir, que el pronóstico no prevé que el estado de Sinaloa sea afectado por el fenómeno meteorológico.

Prónostico del clima en México | Foto: Conagua

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no habrá lluvias en Sinaloa. Si bien no se prevén precipitaciones por 'Bonnie', un monzón mexicano sobre el noroeste de México sí mantiene el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas sobre Sinaloa y los estados de Sonora, Chihuahua y Durango.

El SMN informa que el sistema meteorológico mencionado ocasionará intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Sinaloa, así como temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en la entidad. (Periodo de validez de las 14:00 horas del domingo 03 a las 08:00 horas del lunes 04 de julio de 2022)

Pronósticos del clima para Sinaloa

Lunes 04 de julio: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Martes 05 de julio: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Miércoles 06 de julio: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Jueves 07 de julio: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.