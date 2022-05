Como "algo indebido" califica Estrada el supuesto acoso policiaco a restaurante ligado a Cuén

Sinaloa.- Fue algo indebido lo que el personal del Ayuntamiento hicieron en el establecimiento de un familiar de Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Dijo que los elementos que entraron al restaurante Beisbox formabn parte de un operativo antialcohol, pero no sabe qué andaban haciendo armados en un establecimiento donde no se ha cometido un delito. Se trató de Ayuntamiento de Culiacán y de Protección Civil.

De acuerdo al alcalde estás cosas indebidas que hacen los servidores públicos se van a corregir al igual que los operativos antialcohol.

Aunque no ha habido denuncia, el vídeo está en redes sociales y no puede hacer como que no miró nada, señala Estrada Ferreiro.