¿Cómo explicar a los niños, niñas y adolescentes la muerte para enfrentar los duelos?

Culiacán, Sinaloa.- En los últimos días, al menos en Sinaloa, algunas familias se han visto afectadas con el fallecimiento de más de uno de sus integrantes por COVID-19. Los funerales siguen suspendidos, y el acompañamiento a ceremonias religiosas ha sido a través del plano virtual.

Los niños, niñas y adolescentes han culminado sus estudios con graduaciones por internet, dejando atrás la posibilidad de los eventos masivos de fin de cursos. Los parques continúan restringidos para una convivencia familiar o grupal, y las actividades diarias siguen limitadas a la sana distancia.

Para los especialistas, esos cambios representan pérdidas que, en conjunto, ha dejado la contingencia sanitaria y que enfrenta a los adultos a la confusión de sentimientos, emociones y duelos que, a su vez, deben compartir con sus hijos de una forma correcta.

Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe; Conrado Zuliani, doctor en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Nacional Rosario Argentina, y Fredy Damián Dorantes, experto en Psicología Integral, coincidieron al señalar que la autoridad continúa emitiendo información relacionada únicamente en la salud física, y se ha dejado de lado la situación psicológica de las familias.

Afectación familiar por la perdida

A través de una conferencia transmitida por internet, Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, señaló que el virus tomó por sorpresa a Gobiernos y sociedad en general, y no solamente se ha vivido con la necesidad de estar confinados, sino enfrentando diversas situaciones relacionadas a las pérdidas de un familiar, empleo, proyectos económicos y proyectos personales que estaban en marcha.

Señaló que se trata de pérdidas que no se están procesando y, lamentablemente, la información que los ciudadanos reciben de las autoridades a nivel global y de los países, incluido México, se está reduciendo a temas de carácter sanitario, como lavarse las manos, usar cubrebocas, no salir, etc.

«Nos hemos vuelto, todos, expertos en virus o COVID-19 y expertos en epidemiología y estadística, pero no se está hablando de temas de carácter psicológico, emocional y, particularmente, de las pérdidas, y esas pérdidas requieren de un acompañamiento porque, de otra manera, pueden afectar la vida de niños, niñas, adolescentes y de sus familias», sostuvo.

Fredy Damián Dorantes, experto en Psicología Integral, detalló que es importante reconocer que actualmente, ante la contingencia por la COVID-19, los adultos están teniendo una gran dispersión y confusión en el entendimiento, y la diferenciación de sus emociones, sentimientos, y un grupo de sensaciones. Añadió que esa misma confusión se está reflejando como un aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes que los rodean.

«Los están observando y están aprendiendo que la pérdida es algo completamente de lo cual se tiene que sufrir en extremo y de lo cual alguien no se puede recuperar», apuntó. Aclaró que los niños, niñas y adolescentes no son una población ingenua, pero están en un proceso de formación de sus propios criterios, de emociones, de afectividad, de poder afrontar diferentes circunstancias, así que advirtió que como se comporten niños, niñas y adolescentes será el reflejo de circunstancias del mundo adulto que los rodea.

Traumatismo social por la muerte sorpresiva

Conrado Zuliani, doctor en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Nacional Rosario Argentina, quien también formó parte de la conferencia, indicó que hay una serie de pérdidas que no solo van relacionadas a la muerte, sino también a toda una vida cotidiana.

Sostuvo que con la aparición de la COVID-19, las actividades diarias sufrieron un golpe muy fuerte que cambió el mundo y, como consecuencia, algunas personas se encuentran invadidas por distintas emociones muy intensas hacia el miedo, la angustia y la incertidumbre.

Explicó que este panorama ha generado un trauma, que se ubica como algo que ocurre abruptamente, sorpresivamente, invasivamente, y, ante eso, la persona queda sin historia que contar. Y ha ocurrido no solo de forma individual, sino también de forma colectiva. «Es decir, la persona queda colapsada en la posibilidad de explicar un acontecimiento. El traumatismo puede operar tanto a nivel psíquico individual como a nivel social, y creo que esta situación es una situación de traumatismo social», apuntó.

Conrado Zuliani coincidió al señalar que actualmente los ciudadanos pareciera que se han vuelto expertos en medicamentos, en medidas sanitarias, pero la cuestión psicológica se ha quedado un poco de lado.

«Por la urgencia del tema, estamos muy pendientes de la recuperación médica de las personas, pero de esto (COVID-19) nos vamos a tener que recuperar en más de un sentido, psicológicamente, económicamente, a nivel de lazos sociales; es una situación en la que el otro se convierte potencialmente en un peligro.

Esta expresión de “Susana Distancia”, habría que ver cómo la repensamos en un contexto donde el otro no se vuelve una invasión peligrosa», añadió.

Enfrentar los duelos de seres queridos en la pandemia por Covid-19

Tomando en cuenta que los duelos son un efecto de las pérdidas que actualmente viven las personas a consecuencia de la COVID-19, sobre todo cuando se habla de la muerte de una familiar, los expertos Fredy Damián Dorantes y Conrado Zuliani describieron las principales formas de tratarlo como familia.

Fredy Damián Dorantes, también experto en Psicología de Emergencia, Crisis y Desastres, explicó primeramente que los duelos muestran que existen diferentes etapas de la vida en las que se puede contar con algo o con alguien; pero que, a su vez, hay otras etapas en las que eso que se desea, que agrada, que provoca sentirse bien y que da una percepción de continuidad, consistencia y de seguridad, en algún momento deja de existir.

Considerando que una de las pérdidas más importantes y significativas para el ser humano es justamente ya no contar con un ser querido o con perder la vida propia, el especialista indicó que se genera también una posibilidad de temor, consideraciones de miedo, ansiedad, de desesperación, porque se tiene una percepción de falta de continuidad.

Desafortunadamente, consideró que todo ese concepto de pérdida que va ligado al concepto de duelo y de muerte es monopolizado desde la percepción de los adultos. Cuando se habla con los niños, niñas y adolescentes al respecto, dijo, se suele minimizar el dolor, cortar la comunicación respecto a las dudas o se les suelen decir mentiras.

Lo que debería hacerse, recomendó, es buscar la manera de que sea el niño, niña y adolescente quien exprese qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está generando ya no tener ese objeto, esa persona, situación o circunstancia, cómo lo expresa, cómo lo vive, cuáles son sus fantasías alrededor e, incluso, el porqué ya no lo tiene.

«Si los adultos atienden y entienden que así como ellos expresan y viven una pérdida, están dando el reflejo para que niños, niñas y adolescentes lo manejen de una manera adecuada o inadecuada en términos de si va a ser funcional o no para su proceso emocional y su desarrollo psicológico. Si los adultos entienden eso, van a tener la posibilidad de manejarlo de una manera diferente», advirtió.

Reafirmó que, antes de dar una explicación muy amplia o rebuscada sobre qué cosa es la muerte y la pérdida, se debería de hacer a la inversa, y preguntarle a niños, niñas y adolescentes qué creen que sucede o qué creen que ha sucedido, qué piensan al respecto de esto y qué sienten.

Explicar la muerte de un ser querido a un niño o niña

De forma específica, mencionó que es importante que el cuidador principal, papá o mamá le proporcione al niño, niña y adolescente la información de la muerte. Si, lamentablemente, es el cuidador principal quien fallece, otra persona tiene que asumir ese papel; puede ser de manera momentánea y tiene que ser claro al informarle al menor que ese acompañamiento será por un tiempo determinado, pero no definitivo.

«Mencionar que, aunque tengamos una pérdida, poco a poco tendremos que retornar a la vida cotidiana; no igual, pero va a pasar. Algún día volveremos a salir al parque, a ir al colegio, a jugar, a hacer todo lo que hacíamos antes, y la presencia de ese ser querido ya no va a estar, pero nosotros vamos a continuar con nuestra vida».

Dejó en claro que los padres no deben hablarle con lástima a los hijos ni prometer cosas que no podrán cumplir. A su vez, Conrado Zuliani, doctor en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Nacional Rosario Argentina, indicó que el duelo consiste en poder perder lo perdido o poder colocar lo perdido a cuenta del pasado; lo que ocurre, según añadió, en un proceso que toma tiempo de recuperación.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, dijo que quien opera principalmente como facilitador del duelo es el adulto, pero también puede entorpecer el trabajo del duelo del menor.

«Por ejemplo, si a un niño se le muere la abuela, el adulto puede decir “el abuelo te está viendo desde el cielo”, y eso dificulta el trabajo del duelo, porque para la mente infantil es muy difícil de procesar ese mensaje porque, si me está viendo, ¿está vivo?; ¿pero al mismo tiempo está muerto? Son cosas importantes a la hora de pensarlas», expuso.

Ante estos panoramas, reafirmó que es importante que existan lugares donde se albergue el dolor, que haya personas que los quieran escuchar, no necesariamente que curen el dolor, sino que estén dispuestos a darle un lugar.

Indicó que el ritual funerario es de máxima importancia en el duelo, y en este momento no se cuenta con esa posibilidad.

«Creo que cuando un dolor se puede dirigir a otro que lo reciba e intente darle un significado a ese dolor, el dolor se acota, se hace más soportable». El doctor en Clínica Psicoanalítica agregó que la sociedad se encuentra en un momento en el que es imprescindible que existan espacios para intentar pensar lo impensable, comenzar de a poco a construir una historia posible de este acontecimiento.

Consultas telefónicas de atención psicoterapéutica

Desde el inicio de la pandemia, en Sinaloa, el Gobierno del Estado activó la atención de psicoterapeutas para brindar orientación en esta contingencia sanitaria, al centro de atención telefónica 667-713-0063. Sin embargo, ese mismo teléfono se promociona para la atención de personas con síntomas o dudas sobre la COVID-19 y solamente se ha promocionado con este último servicio.

Algunas universidades e institutos particulares ofrecen la atención. Entre las opciones están Servicio de Orientación Psicológica S.O.S., 800-710-2496 y 800-221-3109, de 09:00 a 23:00 horas, todos los días.

El sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis al 800-472-7835. Web: saptel.org.mx. Facebook: Saptel.

El programa SAPTEL informa que como resultado de la pandemia de COVID-19, queremos que sepas que nos hemos visto en la... Publicado por Saptel está contigo en Sábado, 28 de marzo de 2020

Otra opción es la Universidad Iberoameri-cana, que ofrece también un servicio telefónico sin costo. El horario de atención para el Pacífico es de 07:00 a 12:00 horas.

La iniciativa la realiza la institución, con apoyo de psicólogos voluntarios de la Asociación de Egresados de Psicología de la Ibero y la Asociación de Egresados.

Puede escribir un correo electrónico a: ayudapiscologicamexico@gmail.com.

