Como grave considera psicólogo social la normalización de la violencia contra las mujeres en Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Puede tener la seguridad de que algunos jóvenes vieron sin espanto y hasta con cierta diversión la temática de feminicidio que se usó en la decoración de un antro en las pasadas fiestas de Halloween celebradas en Culiacán Sinaloa y esto es muy preocupante porque es un ejemplo de la normalización que existe sobre la violencia hacia las mujeres explicó el psicólogo social Tomás Guevara.

“Es muy grave que haya grupos en nuestra sociedad que piensan que matar a una mujer parece ser un acto normal y eso es terrible, que hayamos llegado a este nivel de disponer de la vida de las mujeres, de esta manera, me parece que no es otra cosa más que la viva imagen de que seguimos pensando que la mujer es un ser de segunda o un accesorio de los hombres y esto no puede seguir siendo así”, explicó así el también investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Considera que con las manifestaciones de la normalización de la violencia contra las mujeres como lo fue esta fiesta temática es un indicador de que el problema de la violencia no se resuelve con campañas que promueven que las mujeres denuncien porque ya se lleva casi cinco años de la alerta de violencia de género y no se ha avanzado mucho en la erradicación de esta grave problemática. Inclusive en la actualidad el gobierno federal ha expuesto al municipio de Culiacán entre los 16 a nivel nacional que requieren atención prioritaria porque se cometen cinco delitos contra las mujeres como: feminicidios, violencia familiar, lesiones dolosas, homicidios dolosos y violación.

El psicólogo social expuso que se enteró de que los encargados de la decoración del antro se disculparon y dijeron que ellos no pensaron que estuvieran haciendo algún mal, “ yo puedo decirles que les doy el beneficio de la duda y eso es lo más grave”, esto porque se está hablando de lo naturalizado que está en la sociedad la violencia contra las mujeres, se ve como algo cotidiano lo cual no debe ser así y es muy preocupante.

“Cuando nosotros vemos que la sociedad toma estos sucesos como un hecho cualquiera, como normal, como característico de nuestra sociedad, que no nos asusta, que lo vemos como algo cotidiano incluso algunos dirán ella (la víctima de la violencia) tiene la culpa por andar haciendo esto o aquello, cuando lo vemos así entonces no hay ninguna duda que el problema de violencia contra las mujeres está muy lejos de aminorarse y mucho más lejos de resolverse”, lamentó.

Tomás Guevara expuso que se tiene que pensar en la promoción de una cultura de la igualdad, de la equidad, porque ya no es posible que esto continúe, “con estas muestras de normalización de la violencia estamos tocando fondo y estamos ante una tarea muy grande para el gobierno al afrontar esto con mayor imaginación, con creatividad porque lo que se tiene que hacer es trastocar costumbres, valores negativos acentuados entre la sociedad y formas de crianza”.

Expuso que en la ciudad de México una de las estrategias que diseñaron para enfrentar el tema de la violencia contra las mujeres es que en la educación básica en la primaria y la secundaria se impartieron talleres para los niños y los adolescentes y son talleres de costura, de cocina, es decir que los niños se adentren a lo que antes y a lo que tradicionalmente se piensa que es función de la mujer. Recordó que la mujer es empresaria, deportista, funcionaria, por lo que no se puede decir que la femineidad consiste en saber cocinar. “No podemos seguir metidos en esa cultura de la diferencia basada en el género tenemos que asumir una nueva cultura de homogeneidad y equidad expuso.

Recordó que tras un femicidio hay huérfanos, hay dolor en las familias, las vidas de las familias víctimas de este delito cambian por lo que la sociedad en coordinación con el gobierno deben trabajar juntos para erradicar la violencia contra las mujeres.