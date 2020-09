¿Cómo será la celebración del Día del Grito en Culiacán?

Sinaloa.- Debido a la pandemia de coronavirus, el Día del Grito en Culiacán se celebrará de una forma distinta a la que los sinaloenses y culiacanenses están acostumbrados, pues no habrá conciertos ni venta de chuherías.

El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel informó que la celebración del Día de la Independencia en la ciudad de Culiacán se llevará a cabo con un número limitado de asistentes. A mediados de agostos señaló que el máximo de personas que podrán acudir serán 500.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No señaló alguna hora en especial sobre el inicio de la celebración, solo indicó que se permitira el acceso a quien llegue más temprano.

Sobre la ceremonia, señaló que solo estará acompañada por los tradicionales fuegos artificiales, un discurso conmemorativo por el día y el toque de campanas.

Por su parte, el ayuntamiento de Culiacán reveló que no habrá permiso para la venta de chucherias y otro productos a vendedores ambulantes de la ciudad. A la vez aseguró que los comerciantes que suelen llegar de otros estados podrán realizar venta de productos, sin embargo, serán reubicados en distintas zonas de la ciudad.

La decisión del Ayuntamiento de Culiacán va acorde a su recientes decisiones de disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en la ciudad.

Finalmente, el secretario de salud de Sinaloa, Efrén Encinas confirmó que el evento de del grito de independencia se hará con acceso controlado y se llevarán las medidas para mantener sana distancia con protocolo de abordaje correspondiente, cuidando e informando a la sociedad a que limite la asistencia de personas vulnerables, como menores de edad, embarazadas y de la tercera edad.

Anunció que habrá un área de salud, así como de Protección Civil y un cuerpo colegiado de revisión de análisis, atentos a las medidas del protocolo correspondiente. Dijo que no habrá una gran población para que no llegue a impactar de manera no deseable y que no será el mismo evento de años anteriores, sino privilegiando el acto cívico en sí mismo.