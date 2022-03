Como una barbarie calificó gobernador de Sinaloa el que le hayan cortado la mano a un hombre

Culiacán, Sinaloa.- Los excesos y el uso de las drogas es lo que lleva a que se den casos de violencia tan extremos como al hombre que le cortaron la mano y le quemaron una parte de la cara para dejarle una leyenda en Culiacán.

“Aquí estas personas aparentemente son justicieros, así lo quieren hacer aparecer porque le pusieron un fierro donde lo acusan de robar, le dije, son discípulos del Bronco nada más que el Bronco no creo que haya sido porque está en la cárcel”, detalló, el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo al mandatario estatal este tema lo revisaron en la mesa de seguridad y actos de barbarie como este no debieran de ocurrir.

“Esa barbarie no es permitida, no es que vivamos en una tierra sin ley en realidad tenemos ley. No quiero decir una expresión muy coloquial porque en el caso de este tipo de cosas no tienes que buscar justificarlo, pero es muy reprobable, es muy lamentable, es una barbarie, efectivamente”, expuso.

En este caso indicó que tiene que actuar la Comisión de Atención a Víctimas es lo que corresponde y seguramente que ya le están dando seguimiento, pero sí tienen que atenderlo.

En otro caso el gobernador detalló que este también tuvieron muertes por sobredosis este fin de semana. y están revisando en primer lugar, qué drogas fueron las que generaron las muertes y que están esperando los resultados de la autopsia del elemento de la Guardia Nacional que murió presuntamente por sobredosis de consumo de una sustancia ilícita.