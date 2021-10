Compadece Juan Alfonso Mejía ante Congreso de Sinaloa; lo acusan de opacidad

Culiacán.- Denuncias de “aviadores”, opacidad en la inversión en infraestructura educativa y sobre todo, que no convence el discurso de buen manejo de la pandemia del Covid-19 en las escuelas porque choca con la realidad, fueron señalamientos de diputadas y diputados en la comparecencia del titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía López.

La segunda de 14 comparecencias programadas para analizar el Quinto Informe de Gobierno por parte de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, le correspondió al secretario de Educación Pública y Cultura.

La comparecencia fue encabezada por la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso que preside la diputada Flor Emilia Guerra Mena, y también por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

Los demás integrantes de esta Comisión son la diputada Elizabeth Chía Galaviz, como secretaria, y como vocales los diputados Sergio Mario Arredondo Salas y Ambrocio Chávez Chávez y la diputada Juana Minerva Vázquez González.

La diputada Flor Emilia Guerra presentó además un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en el que criticó el Quinto Informe de Gobierno por falta de cambio en el rumbo de la política educativa estatal.

Acusó que la última auditoría al sector educativo estatal da cuenta de 263 aviadores, y aseguró que ello es muestra de que los servicios educativos son el botín de políticos sin escrúpulos.

A ello le añadió que en la Escuela Normal de Sinaloa se acumularon denuncias en tal sentido, y se concluye que esta institución es vergonzosamente operada como agencia de colocaciones de directivos y políticos sindicales.

Por supuesto, lamentó, de todo lo anterior no existe referencia alguna en el Quinto Informe de Gobierno.

Tampoco, añadió, da cuenta del detallado destino de mil 95 millones que durante 2020 y 2021 que el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa debió haber aplicado en los centros escolares.

Por el contrario, criticó, dicho informe se limita a señalar supuestas acciones desarrolladas durante la pandemia del Covid-19, debido justamente al cierre de los centros escolares y a la educación a distancia.

Incluso en los resultados en este rubro, la diputada Guerra Mena consideró que el informe suscita más dudas que certeza.

Además, aseguró que la estrategia de La Escuela en Casa amplió la brecha entre dos colectivo: quienes cuentan con las condiciones materiales para el aprendizaje en la modalidad a distancia y quienes no cuentan con ellas.

La diputada Elizabeth Chía Galaviz, habló a nombre de su Grupo Parlamentario del PAS, y señaló en lo relativo al impacto de la pandemia del Covid-19, que la premisa es poner por encima de todo la salud de la niñez, lo que implica evitar llevar a niñas y niños a escuelas que no tienen las condiciones materiales para asegurarles la vida.

Existen escuelas, puntualizó, donde techos y paredes están en condiciones muy deplorables, con gran riesgo de derrumbarse

Además, añadió, no se tienen las condiciones higiénicas para reiniciar las clases de manera normal, hablando de baños, agua, energía eléctrica, ventilación adecuada y gel antibacterial.

El diputado Sergio Mario Arredondo Salas, quien habló a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que la gestión en educación, por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha puesto a los niños, niñas y jóvenes sinaloenses como centro del sistema educativo y a la escuela como una herramienta para combatir las desigualdades sociales.

Es por ello, dijo, que hoy la entidad se posiciona en los primeros lugares de aprendizaje a nivel nacional al pasar del lugar 26 al segundo en las evaluaciones PLANEA en secundaria y en bachillerato.

Destaca que Sinaloa, añadió, es ejemplo a nivel nacional en atención a la primera infancia, al ser el único estado con una evaluación del desarrollo de las niñas y niños de 2 y 5 años, y con lo cual se da cumplimiento a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.

“Tan es así, que han eliminado las escuelas de cartón, dignificando los espacios para las y los estudiantes con una inversión histórica en infraestructura de más de 2 mil 700 millones de pesos”, dijo.

Así también, agregó, se han reducido los índices de analfabetismo a niveles inferiores del 3.1 por cientos en la población mayor de 15 años, lo que permitió izar la simbólica bandera blanca en el abatimiento de analfabetismo.

Respecto al manejo de la pandemia del Covid-19 en el sector educativo, resaltó que Sinaloa fue el primer estado en implementar los filtros sanitarios en las escuelas, se seleccionaron aprendizajes clave y se flexibilizaron los criterios de evaluación en el contexto de la emergencia sanitaria.

Incuso afirmó que en este momento se tiene un regreso a las clases presenciales de manera ordenada, gradual y segura, empoderando a la comunidad escolar.

El diputado Adolfo Beltrán Corrales, del Grupo Parlamentario del PAN señaló que en el Quinto Informe de Gobierno, en materia educativa, se ven datos muy positivos, pero aclaró que hay asuntos que deben revisarse y ponerse bajo la lupa.

De lo positivo, resaltó el programa de atención a la primera infancia, con el que dijo que se marca un antes y un después en la forma en la que vemos la educación de las alumnas y alumnos más pequeños.

Además, los resultados que arroja la prueba PLANEA en educación secundaria y bachiller habla por sí solo, pasar de los últimos lugares a los primeros siempre será motivo de reconocimiento y orgullo.

Desafortunadamente, observó, hay rezagos y retos importantes y muchos salieron a flote con la pandemia y el regreso a clases.

“Hoy sabemos que más de un centenar de escuelas de todos los niveles, no cuentan con la infraestructura necesaria para brindar educación de calidad a los alumnos. Es más, podemos asegurar que no cumplen con lo mínimo indispensable para garantizar condiciones sanitarias para el regreso a clase. No hay luz, no hay agua, no hay baños, no hay para productos de limpieza, prácticamente no hay nada”.

La peor cara del abandono a instalaciones públicas, precisó, las hemos visto en los jardines de niños, escuelas primarias y secundarias de Sinaloa.

La diputada Celia Jáuregui Ibarra, del Partido Movimiento Ciudadano, estimó que pese a las cifras del titular de la SEPyC, en Sinaloa hay más de medio millón de sinaloenses que está en rezago educativo.

El 6.0 por ciento de los estudiantes del área urbana están en riesgo de abandonar la escuela, y el porcentaje se duplica en el sector rural, agregó.

Con la pandemia del Covid-19, consideró, se ha visto que la desigualdad educativa en Sinaloa es brutal, pues miles de niños no tienen acceso al agua y drenaje, y menos a internet

Cuestionó que se informe de 2 mil 500 millones de pesos invertidos en infraestructura, cuando ahora se habla de que hay cientos de escuelas en condiciones deplorables.

La diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, cuestionó las cifras del Quinto Informe sobre analfabetismo, y aseguró que las matemáticas no avalan los resultados que se presentan.

Hay cifras discordantes, puntualizó, por lo que es absurdo el levantamiento de “Bandera Blanca” en analfabetismo.

María del Rosario Osuna Gutiérrez, del PAS, pidió información sobre las estrategias y cantidades de docentes capacitados en el presente ciclo escolar, en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación así como en la docencia a distancia y mixta.

La diputada Cinthia Valenzuela Langarica, del PRI, aseguró que el sector educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19, ante lo que brindó un reconocimiento a toda la planta docente, administrativos, padres de familia y a quienes desde casa han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad.

El diputado José Manuel Luque Rojas, de Morena, resaltó que hay un elevado porcentaje del presupuesto estatal que se va al sector educativo, por lo que preguntó sobre los mecanismos que hay para garantizar que los millonarios subsidios no se separen de sus fines y sean usados para otros propósitos.

La diputada Viridiana Camacho Millán, del PAS, demandó que en el regreso de alumnas y alumnos a clases se garanticen las medidas de seguridad, y aseguró que persisten muchos planteles escolares con daños por vandalismo.

El regreso a clases, aseguró, sólo puede darse si hay servicios básicos, infraestructura y medidas preventivas.

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, de Morena, criticó que se desconozca donde se han aplicado los mil 96 millones de pesos autorizados al Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.

“¿A qué se debe la opacidad en el manejo de los recursos?”, cuestionó.

El diputado Luis Javier De la Rocha Zazueta, del PRI, preguntó el impacto que ha tenido en Sinaloa el abandono escolar.

La diputada Luz Verónica Avilés Rochín, del PAS, preguntó por las estrategias para enfrentar la deserción escolar, y aseguró que en recorridos realizados en lo personal ha constatado un abandono total de los planteles escolares.

El diputado Ambrocio Chávez Chávez, de Morena, preguntó las razones por las que los recursos etiquetados por la 63 Legislatura para homologar el aguinaldo de los trabajadores de la sección 27 no se aplicaron bien, puesto que hay quejas que no se les pagó lo correspondiente, que a otros se les pagó doble y que incluso se benefició a personas que no son jubiladas ni pensionadas ni docentes.

La diputada María Guadalupe Cázarez Gallegos, del PT, también advirtió que son muchos los alumnos y alumnas que no cuentan con herramientas tecnológicas para estudiar a distancia, además de que sus padres, por trabajar, no tienen tiempo suficiente para acompañarles en sus clases.

De igual manera criticó las deplorables condiciones físicas de muchos planteles, sobre todo en el nivel preescolar, que parece se van a caer.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, reconoció la apertura del titular de la SEPyC para tratar los temas, además de que apreció el trabajo que ha venido realizando.

Observó que la pandemia ha generado un reto para los maestros tradicionales, sobre todo en el uso de tecnologías y preguntó cuál ha sido el mayor reto para la SEPyC ante el regreso a clases presenciales, y cuál es el mayor reto pendiente para la próxima administración estatal.

La diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez, de Morena, lamentó la existencia de “aviadores”, en particular en la Escuela Normal de Sinaloa, sobre lo cual hay denuncias con nombres y apellidos.

Lamentó que a la fecha no se haya actuado al respecto.

El secretario estatal de Educación, reconoció que el problema fuerte que han enfrentado es la pandemia del Covid-19, y que de acuerdo a especialistas impactará en aprendizaje, abandono escolar y en estrés socioemocional.

En el abandono escolar, expuso que la expectativa del INEGI era que en el ciclo escolar pasado desertaran 126 mil 790 niños, pero aseguró que ello no se cumplió porque se pudo rescatar y lograr que se mantengan 73 mil niños.

Pero reconoció que 53 mil 127 niños sí desertaron.

No fue el desastre anunciado, dijo, por la implementación de diversos mecanismos, como la operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje, el reforzamiento académico de los últimos grados y el seguimiento a más de 141 mil niños

Gracias e ello, afirmó que 8 de cada 10 niños y niñas se sienten acompañados y acompañadas y 6 de cada 10 quieren ya regresar a la escuela.