Compañeros de Noé recuerdan trágico día a un año del "jueves negro"

Sinaloa.- Ese jueves 17 de octubre del 2019, hoy conocido como "jueves negro", parecía normal en Culiacán, tranquilo en esa zona del sector Tres Ríos, frente al City Club. O eso pensaban compañeros de Noé, hoy recuerdan el día.

César acababa de comer, y se disponía a descansar unos minutos en el taller, cuando de pronto observó de frente una camioneta azul doble rodado a toda prisa y con un Barrett empotrado, con el que un hombre disparaba a elementos de las fuerzas federales que hacían alto en la esquina de los bulevares Enrique Sánchez Alonso y Universitarios.

Era el inicio de un encarnizado enfrentamiento desatado por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, a la postre denominado "culiacanazo" o "jueves negro".

A los primeros disparos de esa tarde (14:45 horas) siguió una serie de repeticiones de los diferentes bandos, de todos calibres y desde varias direcciones, durante casi tres horas.

Elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Marina se tiraron pecho tierra en el pavimento y buscaron refugio para no ser blanco fácil, frente al City Club, mientras hombres armados los atacaban sin tregua desde varios flancos.

César, quien labora en un establecimiento de venta de neumáticos, ahí en el corazón del conflicto, también se tiró al piso y se cubrió detrás de unas torres de llantas y de un vehículo, mientras a escasos metros, en la oficina del negocio, estaban Miguel y Noé, este último quien lamentablemente fue alcanzado por dos balas de grueso calibre, una que le destrozó una mano y otra que le perforó el abdomen, causándole una herida de muerte.

Los últimos minutos

Miguel, compañero de Noé desde la apertura del taller, hace cuatro años, recuerda que ese día faltaban unos quince minutos para las tres de la tarde, cuando escucharon las primeras ráfagas.

Por un momento pensó que sería solo eso, disparos al aire. No imaginaba la guerra que estaba por desatarse: "Noé y yo estábamos sentados —apunta a una banca de tres sillas—, viendo la televisión y tomando café", pero en cuanto escucharon los balazos se levantaron y observaron a través de una puerta de cristal.

Se dieron cuenta de la movilización de hombres armados y de la autoridad militar, y se resguardaron detrás de los estantes de llantas que estaban dentro de la oficina.

Para su mala suerte, el taller sirvió de resguardo a elementos de las fuerzas federales que intentaban ponerse a salvo, lo que colocó a César, a Miguel y a Noé en una situación de alto riesgo, pues las balas pegaban en la pared del negocio.

"Yo estaba tirado en el piso, detrás de esas llantas —señala hacia el medio de la oficina—. Noé estaba parado de este lado —cerca de la puerta que da hacia el sitio del enfrentamiento—. De pronto escucho que me dice: ´Me hirieron´," narra Miguel, quien recuerda haberle visto la palma de la mano destrozada y sangrando.

Ya herido, Noé se tiró al piso, bocabajo, luego se dio cuenta de que otra bala lo había alcanzado en el abdomen. Y aunque sangraba muy poco, al paso de los minutos se iba debilitando.

Yo no sabía que también lo habían herido en el abdomen, pensé que la sangre que traía era de la mano. Él no me dijo. Lo supe cuando ya se lo habían llevado

Mientras afuera arreciaba el enfrentamiento, otra persona que se refugió con ellos en la oficina fue quien se dio cuenta de que Noé estaba herido de gravedad, y lo notó cuando empezó a pedir agua, a perder fuerzas, a desfallecer.

Para ese momento, Miguel ya había hecho infinidad de llamadas al número de emergencias 9-1-1, y ninguna era atendida.

Habló incluso con su esposa, con su jefe y con algunos amigos para que le ayudaran a solicitar una ambulancia para Noé. También habló directamente a una base de Cruz Roja, pero le pidieron insistir al 9-1-1, y cuando al final le tomaron la llamada le hicieron un amplio interrogatorio, pero la ayuda no llegó.

El joven se agravaba, y la desesperación aumentaba, al tiempo que afuera los balazos y el rechinar de neumáticos seguían escuchándose. Eso hacía complicado sacar a Noé. Incluso los militares que estaban apostados afuera del negocio, repeliendo la agresión, impedían que alguien saliera, pues era peligroso.

Pero llegó un momento en que esa persona que se refugió con Miguel y Noé insistió para que los dejaran sacar a este último y subirlo a su camioneta para llevarlo a un hospital e intentar salvarle la vida.

Finalmente, al ver que no llegaba una ambulancia, los militares accedieron, y Noé fue sacado de la oficina para subirlo a una camioneta particular. Estaba muy grave.

César, quien seguía tirado afuera de la oficina, en el piso del taller, recuerda haber visto cuando cargaban a su compañero Noé hacia la camioneta: "En ese momento se desató otro enfrentamiento sobre el bulevar, y quienes lo llevaban lo dejaron recostado en la banqueta para refugiarse atrás de los carros. Se veía muy mal. Yo no sabía que era Noé. Él era delgado, y el herido se veía más gordito. Como que la herida hizo que empezara a hincharse. Dicen que sangró poco".

También recuerda que antes de que intentaran mover a Noé, una ambulancia quedó baleada frente al City Club, sobre el bulevar Universitarios.

Al volver un poco la calma, Noé fue subido a la camioneta, pero justo en eso llegó una unidad tipo panel de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y fue cambiado para trasladarlo al Hospital Civil, incluso un elemento le dio los primeros auxilios, pero por desgracia no llegó con vida.

La esperanza de volver a verlo

A un año de la tragedia, Miguel recuerda que todavía esa tarde, cuando ya Noé había sido trasladado a un hospital, pensó que volvería a verlo en la oficina, con algunos vendajes, pero que regresaría.

Fue al día siguiente cuando se enteró de que su amigo llegó sin vida al hospital, que la tardanza para prestarle auxilio en medio de esa "guerra" que se libraba frente al taller fue decisiva.

Alrededor de las 17:30 horas de ese "jueves negro" empezó la calma, condición que aprovecharon para bajar las cortinas del taller, pero siguieron encerrados en la oficina. Para ese momento había otros quince civiles resguardados. Finalmente, los militares les dieron permiso de salir como a las siete de la tarde.

"Yo vivo rumbo al aeropuerto, pero no podía atravesar la ciudad. Un amigo me llamó y me ofreció quedarme en su casa, en el fraccionamiento Los Ángeles. Tuve que salir caminando hasta el Centro de Ciencias, había vehículos, patrullas y camiones ardiendo, atravesados, baleados", comparte Miguel.

A un año de esa trágica tarde recuerda a Noé como "excelente compañero, vacilador y valioso en su trabajo".