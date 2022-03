Comparecencias del titular de la FGR se deben hacer más frecuentemente: Imelda Castro

Sinaloa.- Después de que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero tuviera una comparecencia privada, la senadora de Sinaloa, Imelda Castro señaló que solo se trataron temas de interés de los grupos parlamentarios y no de escándalos.

Esto, después de que el titular de la FGR se viera envuelto en escándalos por departamentos millonarios en España y el caso de Alejandra Cuevas parte de su familia.

La senadora comentó que es preocupante los escándalos en los que ha visto envuelto el funcionario público por temas familiares y acciones ilegales.

"Son temas que están radicados justamente en el fuero común lo que tiene que ver con su familia donde evidentemente está en el fuero común, donde él no tiene ninguna influencia y no hay. Nos explicó ampliamente de qué se trata y cómo él como titular de la fiscalía no tiene ninguna influencia evidentemente hay preocupación de todos".

Reiteró que los temas que se abordaron en la comparecencia tienen que ver con la seguridad y la protección de los derechos humanos en el ámbito federal. "Se abordaron temas de interés público, cómo han avanzado el conjunto de carpetas de investigación, como se abatido la impunidad en combate a la corrupción en nuestro país".

Leer más: "¿Le preguntaron por sus departamentos millonarios?" Comparece Alejandro Gertz ante el Senado

Señaló que este tipo de comparecencia se tienen que hacer más frecuentemente ya que el Senado de la República quien a propuesta del presidente nombraron al Fiscal.