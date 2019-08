Compra camión en subasta, pero la unidad desaparece

Sinaloa.- El pasado 8 de abril, Jaime Mascareño compró dos camionetas y un camión de pasajeros en un remate realizado por el Gobierno del Estado. Tras realizar el pago correspondiente en una institución bancaria, fue por las unidades, y le dijeron que el camión no existía.

El joven agricultor detalló que miró físicamente el camión antes de la subasta, y así fue como se interesó. Le tomó fotografías por dentro y por fuera, por lo que no entiende por qué ahora le dicen que no existe.

Según nos comentó, ahora le salen con la excusa de que la unidad que compró no coincide con el número de chasís de la que estaban rematando. Él compró el camión para arreglarlo y trasladar trabajadores; por esta razón, no quiere que le regresen el dinero y exige la unidad.

Sospechas

El denunciante señaló que le parece muy sospechoso que el camión que vio en el terreno, en donde antes estaba Cocosin, ya se lo llevaron del lugar: lo desaparecieron con fines desconocidos.

Detalló que si no le dan la unidad, interpondrá una demanda penal contra quien resulte responsable, porque el camión no pudo haber desaparecido de forma tan fácil.

Aún no ha aceptado la entrega de las camionetas porque quiere llevarse todas las unidades juntas. Acusó que Mario Osuna y otro funcionario le han dicho que vaya por el dinero, lo cual no va a hacer porque ese no fue el trato, y él reaccionó a una subasta cuya convocatoria fue abierta a todo público.

Molestia

La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo Monge, llamó a las autoridades del Gobierno estatal a investigar este tema. Calificó como inconcebible que hayan vendido una unidad que luego desapareció: “No se esfumó en el aire, forzosamente alguien se la llevó, y esa persona está actuando mal”.

Para ella, esta situación hace sospechar que se pudieron vender más vehículos y no se entregaron, lo cual no debe pasar porque los ciudadanos confían cuando le compran algo al Gobierno, y nunca se imaginan que les van a quedar mal.

Le preocupa que más personas hayan sido engañadas como este joven, y que no se atrevan a denunciar por temor a enfrentarse al Gobierno.