Compromete Quirino Ordaz serie de obras en Santiago de los Caballeros, Badiraguato

Badiraguato, Sinaloa.- Al visitar la comunidad Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estableció un diálogo directo con sus habitantes en el marco de la entrega de una techumbre metálica, y dando respuesta a sus peticiones, se comprometió de inmediato con una serie de obras de embellecimiento de la calle principal, mejoras en escuelas y espacios de salud.

El gobernador fue recibido por la alcaldesa María Lorena Pérez Olivas quien reconoció que a Badiraguato le ha ido excelentemente bien con Quirino Ordaz, pues en esta administración han aterrizado obras de alto contenido social para localidades serranas y que además, como ocurre con Santiago de los Caballeros, nunca habían recibido la visita de un gobernador.

En ese sentido, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, informó que el gobierno de Quirino Ordaz hizo realidad obras como las carreteras a San José del Llano y de La Higuera de Los Monzón a Batequitas, el embellecimiento del centro de Surutato y, un proyecto largamente anhelado, como es la carretera que conectará a Badiraguato con Parral, Chihuahua, en donde el Gobierno de Sinaloa ha invertido de manera directa 500 millones de pesos.

“Para mí, para los habitantes es como un sueño hecho realidad, un sueño que nos visite usted y un sueño esta techumbre. Cualquier obra que se hace aquí la apreciamos, somos una sindicatura muy olvidada por todos los gobiernos pasados”, comentó Maribel Caro Lerma, vecina de Santiago de los Caballeros, al abrir un diálogo directo de la población con el gobernador Quirino Ordaz a quien le plantearon embellecer la calle principal, mejorar las condiciones de escuelas y les ayude en la gestión para que la clínica del IMSS sea mejor atendida.

Quirino Ordaz instruyó al secretario de Obras Públicas para coordinar con el Ayuntamiento la inversión de adoquinamiento de la calle principal de Santiago de los Caballeros, donde también realizó una supervisión en la clínica.

“Está muy descuidado este pueblo, no han llegado las obras que debieron haber llegado, esto donde estamos pues es una techumbre, una obra no muy grande pero si muy significativa, no es el costo no es lo que vale, no es lo que cuesta, es lo que significa, el beneficio”, dijo.

La techumbre metálica entregada se construyó con inversión directa municipal por 990 mil pesos y se convertirá en un espacio de recreación y convivencia social en esta comunidad.

Al gobernador también lo acompañó el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien aprovechó para reiterar el llamado a seguirse cuidando frente a la pandemia del Covid-19.