Comun asegura que las calles en Culiacán serán pavimentadas

Sinaloa.- Al dar a conocer que el dinero depositado a la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (Comun) desapareció, María de Jesús Sandoval Zamora informó que esas calles de Culiacán serán pavimentadas en su momento.

La directora de la paramunicipal expresó que no porque no esté el dinero no serán realizadas las pavimentaciones, pues ya hay una investigación sobre el caso, la cual está a cargo de la Auditoria Superior del Estado (ASE): “No quiere decir que no vayamos a hacer responsables de la pavimentación de la calles; o sea, poco a poco, a como se vayan haciendo las calles, se va a respetar los montos que la gente tenía”.

La funcionaria aseguró que los colonos no tienen por qué pensar que no se van a realizar los trabajos de pavimentación, pues solo hay que esperar qué pasa con las investigaciones y tener paciencia. Además, se deslindó de que esta Administración haya tenido algo que ver con el asunto, más bien fue de las Administraciones pasadas.

En Culiacán hay más de 500 comités vecinales que se encargan de recaudar el dinero de las pavimentaciones, lo cual consiste en recolectar la tercera parte del monto total para que el Ayuntamiento realice los trabajos. De estos comités, 87 cumplen con todos lo procesos para que se haga la pavimentación, pero van a tener que esperar a que termine la investigación.

Una de las opciones que dio María Sandoval Zamora es tomar el dinero de los comités que aún tienen pendientes con Comun, mientras llega el resto.

Muchos de los comités vecinales dejaron de aportar las cantidades que les corresponden y dejaron las cuentas mínimas, por lo que no pueden proceder a empezar con las pavimentaciones.

Desde hace dos años, la paramunicipal no está recibiendo dinero, por lo que los vecinos organizan los comités, pero ellos se encargan de hacer una cuenta hasta tener la cantidad necesaria para que el Ayuntamiento empiece con la pavimentación.

Hace una semana, la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán acudió a una colonia para organizar un comité vecinal, pese a que en muchas colonia se están quejando de que la Comisión se está tardando para realizar los trámites de las pavimentaciones, a pesar de entregar las cantidades necesarias, a lo que la dependencia aseguró que son muy pocos los que terminaron con los requisitos para que se hicieran los trabajos.