Con 20 personas como seguidores, PT no da la competencia al PRI: Jesús Valdés

Sinaloa.- Tras las declaraciones del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, sobre que, el PRI no ganará la gubernatura de Sinaloa aun cuando cuenten con el gobernador mejor evaluado, el presidente del partido en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos respondió que, el PT está lejos de ser competencia pues sólo reúnen a 20 personas en sus encuentros.

El dirigente del PRI Sinaloa, expresó que, las expresiones del petista, son desafortunadas para el PT, pues es una claro ejemplo de que no conoce a los sinaloenses quienes ya no confían en el gobierno de izquierda y cada vez, se inclinan más por preferir al PRI rumbo a las elecciones del 2021.

“Son expresiones nada buenas, estos legisladores no conocen bien a los sinaloenses, en sus recorridos vimos reuniones de 20 personas, no tuvieron convocatoria la gente no cree en ellos, no cree en su palabrerías”, comentó.

Reiteró que, la PRI no se preocupan este tipo de acusaciones pues el partido está trabajando por el bien y el pro de comunidad sinaloense. Dijo que, lejos de generarles conflicto, las posturas del partido opositor los fortalece.

“Estamos trabajando fuertemente sabiendo escuchar a la militancia, a los ciudadanos de a pié que realmente son los que hacen ganar las elecciones lejos de escuchar este tipo de declaraciones mejor nos fortalece”, dijo.