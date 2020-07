Con aceptación inicia la prohibición del plástico en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Buena aceptación en cuanto al cumplimiento de la no utilización de plásticos y popotes no biodegradables, se detectó al entrar en vigor los cambios en la ley en Sinaloa, esto pues se cuenta con interés de la sociedad de aportar al medio ambiente, aseguró Carlos Gandarilla, secretario de desarrollo sustentable de gobierno del estado.

Dijo que a pesar de que no se esté cumpliendo por completo con la no utilización del plástico las empresas están encaminadas al cumplimiento y aportación al medio ambiente, adaptando nuevas modalidades que sustituyan el plástico por materiales no biodegradables.

Esto pues a su parecer debido a la contingencia sanitaria, la socialización de los cambios en la ley que ya están vigentes, no fueron de la magnitud que se esperaba, por ello se determinó otorgar un plazo de adaptación.

En cuanto a las visitas que se han realizado para inspeccionar el cumplimiento, el titular de la Sedesu indicó, se ha observado que hay un gran cambio en la sociedad, por lo que se espera un avance importante, sobre todo en el consumidor que está preocupado por el tema de la contaminación.

Gandarilla García recordó, que la ley no busca afectar a las empresas, esto además porque se comprende la situación complicada que se está pasando en el tema de salud y crisis económica, por lo que se busca cambiar los hábitos de las personas mediante la concientización.

Por lo que en las visitas se están compartiendo los alcances de la ley, posibles sanciones, productos que se podrán ofrecer y que estos deben de cumplir con certificación avalada, a quienes se les está dejando una amonestación que hace el llamado al cumplimiento una vez se agoten los inventarios.

Por otra parte, agregó que los ayuntamientos serán los encargados de verificar los pequeños comercios, y por el momento gobierno del estado está realizando acercamiento con los establecimientos de mayores dimensiones, quienes ya están cumpliendo con la otorgación de productos biodegradables.

“No está prohibido otorgar bolsas, el problema es que no pueden ser de plástico, pueden ser de otros materiales como los biodegradables que contaminan mucho menos y no tienen un impacto y que se pueden degradar y destruir”, reiteró.

En cuanto a las características que facilitarían los cambios en la ley, resaltó que se requiere que la proveeduría de los artículos sea accesible tanto en cantidad, además el costo que actualmente se ofrece en el mercado.

