Con cautela ante rebrote de Covid-19, avanza contratación de personal en Sinaloa

Sinaloa.- De manera mesurada y medida es como se está llevando a cabo la recuperación de contratación de personal en las empresas en Sinaloa, esto ante la expectativa ya anunciada por el gobierno federal y estatal de la posibilidad de un nuevo rebrote de contagios de covid-19, dijo Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Aceptó que actualmente las empresas en Sinaloa están contando con una importante recuperación después de los meses pasados en los que prácticamente se paralizó la economía, esto con el inicio de operaciones de las actividades no esenciales que sigue avanzando, lo que también ha generado que se requiera de la mano de obra que fue recortada durante los meses pasados.

Recordó que actualmente la recuperación de la economía sigue siendo complicado para las unidades económicas en el estado, sobre todo por que se esta operando en algunos giros en menos capacidad de lo acostumbrado.

En cuanto a los protocolos sanitarios agregó, que el llamado a los empresarios es seguir con todas las medidas recomendadas por las autoridades en búsqueda de evitar que el numero de contagios incremente en las plantillas laborales, esto sobre todo por que según las cifras emitidas por salud los casos continúan bajando.

“Si se está contratando ya para un segundo tiempo, pero a sido muy despacio, muy mesurado, muy medido, porque no esperemos otro rebrote y tenemos que seguir teniendo mucho cuidado en octubre o noviembre, en esto meses que faltan para que no sea tan fuerte, tenemos que tener mucho cuidado con todas las medidas de higiene, inocuidad, seguridad y esperar que el contagio no se eleve”, expresó el presidente de Canacintra.

Respecto a la contratación estimó que continúe avanzando de manera gradual, esto conforme y se avance en la preparación de las personas para enfrentar la nueva normalidad que implica lidiar con el covid-19 en la operación de las empresas.