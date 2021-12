Con celebración de misa piden por los periodistas asesinados y desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa.- En la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Culiacán, se celebró una misa para pedir por el descanso de los periodistas que han sido asesinados en Sinaloa, por los que han fallecido por la enfermedad del Covid-19 y también por causa natural, así como por los que han sido desaparecidos y que hasta el momento no se desconoce su paradero.

Como cada año la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio convocó también a los periodistas a que asistieran a la misa de acción de gracias, ya que también se pidió por los que siguen ejerciendo esta profesión.

Durante la homilía, el sacerdote Cristián Emmanuel compartió que no todas las personas tienen el don y la gracia de expresar la verdad con la sociedad, y mencionó que al igual que Jesucristo los periodistas comparte su voz, la palabra; “el señor de los cielos anunció muchas cosas, no solo el reino de los cielos, no solo las verdades, sino también las injusticias y fue la voz de los que tenía voz, y con esta labor de ustedes es lo que comparten”.

También durante la misa, se pidió para que Jesucristo cuide el caminar de cada uno de los periodistas, ya que dijo que compartir la verdad siempre trae consecuencias.

La presidenta de Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, María de los Ángeles Moreno, manifestó que la situación de la labor de los periodistas en Sinaloa no es buena, ya que recordó que solamente el caso de Javier Valdez ha sido resuelto y que todavía en impunidad quedan 5 casos más.

Los periodistas que a lo largo de la historia en Sinaloa han sido asesinados son: Gregorio Rodríguez, Óscar Rivera, Humberto Millán, Jesús Gamboa, Javier Valdez y Oscar Camacho.