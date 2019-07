Con cursos de verano, enseñan a niños los peligros de las drogas

Culiacán, Sinaloa.- Fortaleciendo la prevención y protección de niñas y niños sinaloenses en el tema de las adicciones con el objetivo de ampliar su perspectiva en este tema y que se mantengan atentos ante cualquier peligro que pueda presentarse en su vida, la Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), ha estado realizando los Cursos de Verano “Porque la Prevención, también es Diversión”.

En los UNEME-CAPA como sede, estas actividades van dirigidas a la parte preventiva que es lo que más interesa como instituciones de la Secretaría de Salud que cumplen la misión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, prevenir es divertido con educación, cultura y deporte, expresó el Dr. Cristhian Aldo Muñoz Madrid, titular de CEPTCA.

“De manera individual cada UNEME-CAPA está iniciando sus cursos de verano donde estamos hablando de 10-15 familias que se están fortaleciendo pero da gusto platicar con los niños donde dicen aquí me enseñan a cuidarme, me enseñan a que yo sepa decir no a fumar, para saber que la cerveza me hace daño, el alcohol, y después realizan manualidades, que hagan alcancías, que jueguen algún deporte, cómo aprender prevención jugando, esa parte es muy interesante porque los niños realizan preguntas profundas e invitamos a los padres de familia a que no le dejen todo a la tecnología esa es la parte preventiva que más nos interesa”, señaló.

Los cursos de verano culminan el próximo 31 de julio, se están desarrollando en las instalaciones de los UNEME-CAPA de los 18 municipios de Sinaloa y en ellos se realizan actividades de manera coordinada y responsable con otras instancias de gobierno para sumar esfuerzos y voluntades en la prevención de nuestras niñas y niños.

Realizan un taller de verano en El Fuerte. Foto: Cortesía

“Este verano seguimos trabajando arduamente en la prevención en niñas y niños de SINALOA y se tiene en 5 UNEMES CAPA EL FUERTE (41 niños) , SINALOA DE LEYVA ( 29 niños) , VILLA JUAREZ ( 18 niños) , CONCORDIA ( 25 niños ) Y Escuinapa (35 niños) cursos de verano que estarán del 8 al 19 de julio estableciendo una agenda de diversión y formación total 148 niños y niñas. Iniciando a su una labor incansable de salud y prevención”

Si bien los cursos han impactado de manera positiva a los pequeños asistentes, también a cada uno de los integrantes de sus familias que se están fortaleciendo.