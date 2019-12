Con devoción festejan a la Virgen de Guadalupe en Culiacán

Sinaloa.- Con flores y veladoras, y hasta de rodillas, miles de feligreses católicos visitaron a la Virgen de Guadalupe para agradecerle alguna manda y cantarle Las mañanitas por su día.

Los devotos de la Morenita del Tepeyac acudieron con fe y orgullo desde diversos rincones del estado, algunos de Navolato, de Mocorito y hasta de la sierra. Los feligreses acudieron a la tradicional cita con la madre de todos los mexicanos.

Las familias comenzaron a llegar desde muy tempranas horas del día, algunas con atuendos similares a la Virgen, otros con trajes de manta, y los niños haciendo referencia a Juan Diego.

Con una gran sonrisa y con una veladora en su mano, el joven Daniel, de 20 años de edad, subió de rodillas los escalones para subir al templo de la Lomita. Sus amigos iban detrás de él, quienes le demostraban su apoyo y caminan al ritmo del joven. “No cumplo ninguna manda, solo subo las escaleras porque me nace, es un gusto poder hacerlo”, dijo en entrevista para EL DEBATE.

Algunos feligreses subieron de rodillas. Foto: José Betanzos / El Debate

Tradición

Familias enteras se dieron cita en el templo para agradecer alguna manda. Arcelia, en compañía de su familia, llevó a su hija Ángela a agradecer a la Virgen por la manda que le cumplió.

Ella y su marido no podían tener hijos, pese a que durante cinco años intentaron tenerlo, por lo que se encomendó a la Morenita, y le cumplió el milagro de tener a su pequeña: “Es una manda que estoy pagando desde que ella nació. Yo tenía cinco años, y no podía tener bebés, y pues bendito Dios que la Virgen me lo cumplió”.

Feligreses le agradecen a la Virgen de Guadalupe en su día. Foto: José Betanzos / El Debate

Conforme se acercaba la hora de cantar Las mañanitas, más feligreses llegaban para estar presentes durante el acto.

El interior de la iglesia se cubrió de flores y veladoras. Durante la media noche, el padre inició el momento más esperado, donde se cantaron Las mañanitas a la madre de todos los mexicanos.

Feligreses, al interior de la iglesia. Foto: José Betanzos / El Debate

Elementos de Seguridad Pública y Cruz Roja también se dieron cita en el lugar para brindar seguridad a los asistentes.

A los alrededores de la iglesia se encontraban puestos de comida para que los ciudadanos disfrutaran de diversos antojitos mexicanos.