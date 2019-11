Con iniciativa, obligarán la aplicación de Protocolo Alba en Sinaloa

Sinaloa.- Al presentar una iniciativa de Ley, la Comisión de Equidad y Género del Congreso local pretende establecer por obligatoriedad la aplicación del Protocolo Alba en el estado de Sinaloa.

La presidenta de dicha comisión, Francisca Abelló Jorda, informó que, la iniciativa propone plazos fijos para el arranque del protocolo que, a pesar de habérsele asignado presupuesto en este 2019, todavía no se le ha dado cumplimiento.

La diputada de Morena, recordó que, se le destinaron 7 millones de pesos al protocolo Alba en el presupuesto 2019, sin embargo, el recurso sigue sin ejercerse, mientras que este, ya ha sido implementado en 22 estados de la república.

En Sinaloa no funcionaba el protocolo porque no había presupuesto, le reasignamos 7 millones por y no se ha implementado, ahora vamos a poner por Ley, que ya va se establezca