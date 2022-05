Con marcha piden liberación de pagos de preparatoria Rafael Ramírez en Culiacán

Sinaloa.- Los padres de familia, docentes y estudiantes de la Preparatoria Rafael Ramírez en la colonia los Huizaches, en Culiacán, realizaron una marcha la mañana de este martes 31 de mayo, para exigir ante las autoridades de Sepyc y gobierno del Estado una solución a la falta de pagos y apoyos para la escuela.

De acuerdo con los padres de familia esta situación no se había vivido en los más de 20 años que tiene la institución brindando la educación a los jóvenes por lo que ven reprobable la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, ya que no ha sido una sola vez que le hacen la petición de apoyos y se las niegan al creerse que es una escuela particular.

“Invitamos al señor gobernador que acuda a visitar a la escuela para que vea las condiciones y si es posible nuestra casas para que vea que somos gente humilde que no contamos con los recursos para tener a nuestros hijos en otras escuelas, es injusto que nuestros niños puedan dejar de recibir una educación o que cierren la escuela”, expresó la madre de familia Rocio.

Añadió que son más de 300 alumnos los que estudian en esta institución, mismos que podrían dejar de estudiar por la falta de liberación de pago a maestros de la preparatoria Rafael Ramírez.

“Según este gobierno está enfocado en el apoyo a jóvenes y con esta situación parece ser que no es así, pues si estamos muy preocupados al no saber qué va ha pasar con nuestros niños”.

Alejandra Mondragón Cervantes directora de la institución manifestó que ya son tres meses de acudir antes las autoridades de la secretaría de educación pública y cultura (Sepyc) y gobierno del Estado pero hasta el momento no tienen ninguna respuesta, por ello continuarán luchando hasta conseguir que estas instituciones puedan recibir el apoyo tanto para los docentes como infraestructura, pues ya tienen más de 20 años en función.