Con marros y cinceles, grupos armados irrumpieron en casas de panistas en Sinaloa: Verónica Montaño

Sinaloa.- Al anunciar que impugnará la elección de la dirigencia estatal del PAN en Sinaloa, la candidata Verónica Montaño Cisneros denunció que varios grupos armados irrumpieron con marros, cinceles y vehículos en las viviendas de sus operadores políticos en Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Escuinapa, para introducirse a las casas, para luego golpear y amenazar a las personas desde la 5 de la mañana del domingo.

Se quejó que ninguna autoridad atendió los llamados de auxilio al teléfono de emergencia 911 que se hicieron desde los domicilios afectados, pese a las peticiones de ayuda de los panistas, que muestra una evidente intervención en las elecciones internas de este partido político de varios funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya.

Todos los hechos han sido comunicados al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y ella va a esperar que se declare la nulidad de la elección que favorece a la fórmula de Roxana Rubio y Luis Ángel Guatimea.

Aseguró que se encuentra muy triste por los resultados de esta elección, primero por los hechos violentos que pasaron previa y durante la elección, que son vergonzosos para el PAN en Sinaloa, que no merece este tipo de elecciones por ser un partido político democrático.

Reveló que ha hecho la solicitud a la Comisión Organizadora del PAN a nivel nacional y estatal para que no validen los resultados de esta contienda, bajo el argumento de la violencia que sucedió en contra de sus operadores políticos, compra de votos en los municipios, manipulación de panistas y violencia, que hace imposible tener un resultado claro y digno.

Desde la primera hora del domingo 19 de diciembre, dijo que solicitó a la dirigencia estatal parar la elección, después de que se enteró que pasadas las 5 de la madrugada de ese día, “les cayeron a todos en sus casas, hayan golpeado, amenazado y victimizado al equipo de trabajo que tenía en Culiacán”.

También enumeró que amenazaron a sus operadores políticos en Salvador Alvarado, Navolato y Escuinapa, en el cual se le reportó la presencia de grupos armados que llegaron a las casas en busca de su equipo de trabajo.

“Al diputado Adolfo Beltrán lo amenazaron en su casa y le dijeron que no trabajara y no operara la elección, eso estuvo claro, que no atendieron el llamado del C4 y es obvio de donde viene el asunto. Fue un acto vil, cruel y violento que ocurrió en una actividad partidista”, ratificó Montaño Cisneros.

Otra evidencia de la intervención del Gobierno del estado, fue que nadie solicitó la intervención de la Guardia Nacional para resguardar los centros de votación del PAN, que en forma sorpresiva aparecieron los elementos de seguridad y solamente contribuyeron a inhibir el voto. Todo el proceso interno de Acción Nacional estuvo plagado de anomalías, ratificó.

Impugnación

Montaño Cisneros dijo que este martes impugnará los resultados de la elección ante el Tribunal Elector del Estado de Sinaloa, ante la Comisión Organizadoras Electoral del PAN a nivel nacional y de la Comisión de Justicia.