Con permiso del INAH, se demuele edificio antiguo en el Centro de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Después de la controversia que generó la demolición de la vivienda que se encontraba en la esquina de la calle Donato Guerra y bulevar Francisco I. Madero, Desarrollo Urbano y Ecología municipal dio a conocer que sí contaba con permiso por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, el subdirector Carlos Ramos explicó que fue mediante un documento que emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se determinó que no se trataba de un patrimonio histórico para el municipio.

No era histórico

En este tema, recordó que algunas características de los inmuebles los hacen históricos, y no se debe de realizar su demolición; entre otras, que cuenten con más de 100 años de antigüedad, y al no cumplir con las características que se requieren, se descartó la preservación del mismo.

“Si se determina que no es histórico, que es solo una casa, aquí se presentan unos documentos en control de edificación, se presentan unos requisitos, y ya se autoriza o no la demolición”, indicó.

Aspectos de las ruinas. Foto: El Debate

Así, el funcionario municipal recordó que en ocasiones la ciudadanía rumora la demolición de este tipo de estructuras de manera sorpresiva, pero se tiene que cumplir con la normativa requerida para que se autorice.

“Muchas veces la gente dice que, de manera sorpresiva, en la noche; pero no se hace ‘en lo oscurito’, no se hace por eso, es el centro de la ciudad y se trata de que se realice de noche por las vialidades, para que no se haga un caos”, explicó Carlos Ramos.

Esto ante el pensamiento de las personas de que se aprovechan las noches para realizar demoliciones no autorizadas, como se ha realizado en algunas ocasiones por parte de los propietarios, para que no se les pida documentación, casos en donde interviene de manera inmediata el departamento de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de la capital de Sinaloa.

En riesgo los edificios históricos de Culiacán

A causa de que no se respeta la estructura histórica de la ciudad, de los más de 400 edificios catalogados como históricos en el primer estudio que se realizó en Culiacán hace algunos años, ahora solo quedan poco más de 100 estructuras, lamentó Alberto Gerardo Medrano Contreras, director del Instituto Municipal de Planeación, ya que se cuenta con poca cultura de los ciudadanos que realizan demoliciones de manera clandestina de las estructuras antiguas que se tenían.