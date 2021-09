Con poca afluencia continúa el último día de vacunación Covid-19 con dosis Sinovac en Culiacán

Sinaloa.- Con poca afluencia y buena fluidez en el último día de vacunación Covid-19 del farmacéutico Sinovac en el gimnasio de uso múltiples María del Rosario Espinoza, en Culiacán.

De acuerdo con las personas que asistieron mencionaron que la fluidez era muy buena, pues no estaban durando ni media hora en la fila para poder entrar a las instalaciones y recibir su segunda dosis.

Irene Rivera, una de las ciudadanas que asistió la mañana de hoy jueves 16 de septiembre, dijo que asistir a recibir la segunda dosis no fue nada complicado pues las filas han sido muy agilizadas y solo llevar la documentación correcta acelera el proceso de la vacunación.

"Es muy poco tiempo el que se lleva para la fila y recibir la dosis, no es nada complicado, a mi hasta ahora me tocó por fecha y por eso estoy aquí pero no es complicado para quienes no lo han hecho deberían es muy importante", expresó la beneficiada con el biológico contra el Covid-19.

En el recorrido por el lugar se logró observar como algunas personas aún continúan con la duda de si pueden recibir una dosis diferente a la que ya tienen, por lo que acuden hacer fila pero no son atendidos porque tienen que recibir la dosis del farmacéutico que se les aplicó por primera vez.