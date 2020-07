Con poca clientela abren plazas comerciales en la ciudad de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Abren las plazas comerciales en Culiacán pero aún no hay mucha afluencia de personas en las mismas. En algunas hubo locales que no abrieron y no tienen aviso si lo harán más adelante.

Las restricciones de algunas plazas es que el cubrebocas es obligatorio, se permitirá el ingreso de una persona por familia.

En su página Plaza Sendero anuncia que queda restringido el ingreso a niños y mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes padezcan un enfermedad crónico degenerativa En Mi Plaza Barrancos se informa que el acceso esta restringido para menores de 12 años y mujeres embarazadas.

Las plazas estarán abiertas de Lunes a Domingo y con en el horario en el que venían operando.

Ubican gel antibacterial en distintas partes de una plaza en Culiacán. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

