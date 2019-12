Con predial, compran armas para los policías de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de apoyos federales para el rubro de seguridad, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está equipando a la Policía Municipal con recursos del pago del predial.

Ayer el primer edil hizo la entrega simbólica a esta corporación de 87 armas cortas, 124 mil 500 municiones y 420 cargadores. Muy pronto, dijo, se adquirirán de entre 50 a 60 armas largas, pero faltarán más porque el próximo año se incorporarán 30 nuevos policías. Las armas les fueron compradas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Con la entrega de este armamento, estamos equipando en parte a los elementos de esta corporación, este equipamiento se hizo con recursos propios”, detalló.

Para el primer edil, de ninguna manera las armas significan un instrumento para agredir, sino que es para defenderse.

Inversión

En este nuevo equipo se invirtieron 2 millones 500 mil pesos. Estrada Ferreiro anunció que el pasado miércoles se entregaron cinco patrullas, y en estos días se entregarán otras cinco o seis y luego otras, hasta sumar 16. También recordó que se les entregó un uniforme completo a los agentes.

Al ser cuestionado sobre el porqué destinará recursos del predial para equipar la corporación, respondió que porque se puede hacer y que es la forma más fácil de poder comprar el equipo. Detalló que desde el año pasado los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) se ha disminuido de forma significativa.

El alcalde les pidió a los agentes que acudieron al evento que apoyen a su administración y les recordó que el trabajo que realizan también es de beneficio para sus familias. A los que se van a jubilar los invitó a quedarse lo que resta de su administración con la promesa de que les dará un grado, lo cual en salario significa un aumento del 20 por ciento.

Proyecto: En enero quedará el corralón

Se espera que sea en el próximo mes de enero cuando se inaugure el corralón municipal del Ayuntamiento, dijo Jesús Estrada Ferreiro, a este sitio falta por construirle una caseta en la cual habrá vigilancia permanente. Además de que se instalarán cámaras de seguridad y contará con buena iluminación para evitar los robos, como se dan en el corralón que esta concesionado.

Por falta de recursos es que no se ha terminado. Con respecto al actual corralón, aseguró que no ha sido posible dar con el dueño porque cuando se ha acudido a buscarlo siempre dicen que no está.