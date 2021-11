Con toma de protesta de Rocha Moya quedó sellado el PRIMOR en Sinaloa: análisis

Sinaloa.- El nuevo Gobierno, a cargo de Rubén Rocha Moya, ha comenzado ya. Ayer, la toma de protesta y el discurso que emitió el morenista electo marcó el inicio de esta Administración. Un Gobierno que hasta ahora promete la instalación por completo de la Cuarta Transformación en Sinaloa, de poner primero a los pobres y a los grupos vulnerables.

Sin embargo, para los expertos en política y columnistas de Debate, Ana Luz Ruelas, Nora Arellano, Héctor Ponce y Miguel Ángel Vicente Rentería, este inicio habla de pluralidad, de grandes expectativas al ser el primer Gobierno de izquierda; pero, a su vez, de algunas contradicciones, pues no se ve que exista una oposición política e incluso que quedó sellado el “PRIMOR”.

Rocha no podrá fallar

En una cobertura especial, transmitida en las redes sociales de Debate los columnistas siguieron paso a paso esta toma de protesta, dando una mesa de análisis con varios puntos y opiniones a destacar (puede ver la transmisión en vivo en el Facebook Debate en: acortar.link/7l3y4d).

En este arranque, para Héctor Ponce este nuevo Gobierno será plural, pues en su gabinete hay presencia de integrantes del PAS, algunos expriistas y de Morena. De acuerdo con Ponce, esta pluralidad es algo positivo, aunque también hay grandes expectativas en torno a Rocha Moya por ser el primer Gobierno de izquierda que tiene Sinaloa, y por su “bandera” de que hará llegar la Cuarta Transformación al estado. Por lo anterior, dijo, se entiende que dará prioridad a los sectores más vulnerables, a los productores, agricultores, campesinos, sectores que están muy abandonados y sin apoyos sociales, mencionó.

Leer más: “Gobernaré para todos, sin distingos ni exclusión”: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

“Rocha no puede fallar porque lo tiene todo; gana la gubernatura con una votación histórica, es la tercera vez que intentó ser gobernador y logró el triunfo; de hecho, es el político de izquierda que ha tenido más votación en el estado, así que tiene el respaldo ciudadano, tiene el respaldo del Gobierno federal, tiene 17 alcaldías, tiene control absoluto del Congreso del Estado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, es amigo de los senadores y no solo de los de su partido. No tiene pretexto”, afirmó el columnista.

La 4T no es la panacea

Miguel Ángel Vicente Rentería, en su intervención, coincidió en que Rocha Moya tendrá todos los elementos para hacer un buen Gobierno, además de la gran expectativa de que cumpla sus promesas de campaña en el contexto de ir con el proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que, si no cumple, entonces la 4T carecerá de legitimidad en el estado. Dijo que, en la cuestión política, el nuevo gobernador la tendrá complicada, pues ahora, desde el poder, el poner excusas no será fácil o permisible por todas las herramientas con que cuenta.

“La 4T tampoco es la panacea, tampoco tiene todas las respuestas para poder darle a los sinaloenses, cubrir todas sus necesidades. Creo que va a ser más un problema de legitimidad al que se enfrentará Rubén Rocha al momento de no poder satisfacer todas las necesidades con todas las herramientas que ya tiene”, dijo. Para él, Rocha Moya representa otra izquierda, en la que está el PAS adentro o que permite que la Iglesia interceda. “Ojalá que el poder no lo corrompa. Más importante, que el poder no corrompa a su gabinete, que tenga control sobre su gabinete porque no es un gabinete de izquierda”, dijo.

Sellado el PRIMOR

Héctor Ponce afirmó que el gran reto del sexenio será en el tema de seguridad y en la atención a los grupos vulnerables. Destacó el encargo que ya tiene Melesio Cuen Ojeda para que, como secretario de Salud, atienda la inconformidad legítima de quienes estuvieron en la primera línea de atención en la pandemia. Por otro parte, señaló la señal política que, entre líneas, Rocha Moya envió a Gerardo Vargas Landeros, a Guillermo “Químico” Benítez y a Jesús Estrada Ferreiro de que estarán en su mira, pues sabe que ellos tres querrán ser sus sucesores.

Ponce señaló también que en este Gobierno aún no observa ninguna oposición, pues el PAS, el PRI y el Congreso local están con Rocha Moya, por lo que, al final, la oposición podría ser la misma sociedad civil. Señaló que esta toma de protesta tuvo mucho mensaje político, desde el respaldo que dio Rocha Moya a Quirino Ordaz, lo que significó el sello del PRIMOR. “Quedó sellado el PRIMOR ahí y lo vamos a ir viendo con las cuentas públicas, con el presupuesto y con lo que dejó clarísimo en su frase: ‘No voy a perseguir a nadie’.

Lucha de poderes

En esta toma de protesta y en su primer discurso como gobernador, para Ana Luz Ruelas, si bien Rocha Moya afirmó que este mismo lunes mantendrá reuniones con las rastreadoras, así como con desplazados, faltó ahondar en la estrategia de seguridad e incluso se podría pensar dijo que estará dándole la vuelta a estos grupos y no avanzar al respecto.

De igual forma, para la Dra. Ana Luz faltó abordar los problemas económicos del estado, salario de los trabajadores, desempleo, pobreza, la despenalización del aborto, el tema pesquero, educación superior, la situación que enfrentan alumnos y profesores después de un año y medio de pandemia. Miguel Ángel Vicente Rentería hizo hincapié que en este nuevo Gobierno los grandes temas sinaloenses no son los de índole social, sino lo que tiene que ver con lo agrícola, con la relación que habrá con los empresarios, pues son partícipes en la agenda política y social.

Destacó que la foto en la que se ve al diputado Eugenio Bojórquez, del PAS, en el medio de Quirino Ordaz Coppel y de Rocha Moya es un anuncio importante del reflejo que tiene el PAS en este momento en la agenda política, del peso que tiene como mediador entre el PRI y Morena y del poder que ahora Héctor Melesio Cuen tiene en este Gobierno por lo que habrá de verse cómo el nuevo gobernador llevará esta lucha de poderes.

Perfiles

Héctor Ponce

Trayectoria: Es licenciado en ciencias de la comunicación con especialidad en análisis político y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También se ha especializado en periodismo de investigación en la Universidad de Texas, en Austin.

Ana Luz Ruelas

Trayectoria: Doctora en derecho egresada de la UNAM. Ha sido profesora de la UAS en programas de doctorado, maestría, licenciatura y bachillerato por más de 30 años. Ha sido evaluadora del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores.

Miguel Ángel Vicente Rentería

Trayectoria: Es licenciado en derecho por la Universidad Tec Milenio. Cuenta con posgrado en comunicación gubernamental por la Universidad Católica de Argentina. Ha sido asesor parlamentario en el Congreso del Estado.

Leer más: Rocha Moya ofrece primer discurso cercano y de compromiso en Sinaloa

Nora Arellano

Trayectoria: Con estudios en derecho y gobierno. Fue directora de Cultura, fundadora de la Red Municipal de Bibliotecas y Salones de la Plástica, síndica municipal de Topolobampo, regidora del Ayuntamiento de Ahome, secretaria técnica en la delegación Jalisco de Sagarpa, directora del Instituto de las Mujeres en Ahome.