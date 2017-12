Con un beso responde Zavala a críticas de maestros

Culiacán, Sinaloa.- Los maestros jubilados integrantes del movimiento Somos Más que 53 se hicieron presentes de nueva cuenta este martes para continuar haciendo presión con el fin de obtener respuesta a sus exigencias.

Fue en el momento en el que el diputado del PRI Silvino Zavala Araujo, quien está vinculado directamente con el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, se encontraba haciendo un posicionamiento cuando éstos alzaron la voz y con gritos y chiflidos abuchearon al legislador. En respuesta, Zavala Araujo les dirigió una mirada, una sonrisa y les aventó un beso.

Los docentes no dejaron escuchar lo que el priísta articulaba, el cual quería dar a conocer su postura respecto al tema "justicia laboral". Los presentes gritaban "no seas mentiroso", "tú qué vas a saber de eso", entre otras cosas.

Por su parte, la presidente de la mesa directiva por la ausencia de Víctor Antonio Corrales Burgueño, Emma Karina Millán Bueno, hizo el llamado de manera repetitiva a los maestros para que guardaran el debido respeto al salón de plenos y, así, poder continuar con la sesión ordinaria.

Sin embargo, los profesores subieron de todo a voz en coro cuando Zavala Araujo bajó de la tribuna y se dirigió al curul. Con gritos y críticas continuaron con la presión, a lo que el legislador respondió arrojando un beso a quienes se encontraban instalados en la parte superior del salón de sesiones.

Acude a comparecer a la ASE exfuncionario estatal

Culiacan, Sinaloa.- El ex subsecretario de normatividad e información registral, Bernardo Cárdenas Soto acudió a comparecer a la auditoria superior del estado.

Fungió como funcionario estatal durante la administración anterior, señaló que acudió a aclarar ciertas dudas respecto al otorgamiento de licencias de alcoholes, y recalcó que no hay ningún señalamiento resarcitorio debido a que ellos no manejaban recurso.

"La vez pasada que vine me dijeron que no había tema rescriptorio, creo que esa auditoria la terminaron en junio... Nos dijeron que era todo"

Cárdenas soto aseguró que él se siente tranquilo y en paz, por lo que circula por todo el estado, asi como comentó, no ha solicitado ningún amparo ante la autoridad.

"He andado así [tranquilo] desde el ultimo día de la administración como subsecretario de normatividad y de inspección registral, asi he andado por todo el estado y asi voy a seguir, no tengo hasta ahora ningún señalamiento, nos están llamando a aclarar, no nos entregaron ningún pliego, me dijeron que no hay pliego de observaciones"