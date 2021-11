Con una sola pierna, dominan el balón en Culiacán y buscan apoyo para seguir en el futbol

Sinaloa.- Abajo de un semáforo y apoyados en muletas, Carlos Suárez Collins y Luis Guillermo Amador Leyva dominan el balón con una pierna haciendo freestyle, buscando que los automovilistas en Culiacán les regalen unas monedas que les ayuden a salir adelante.

Estos visitantes admirables llegaron a Culiacán procedentes de la Ciudad de México, en un recorrido que están realizando por varios estados de la República mexicana con el objetivo de reunir fondos para salir adelante y conseguir equipamiento que les permita continuar participando en los eventos de futbol de amputados adaptado.

Ambos forman parte del equipo Chapulines en el norte de la capital mexicana y han recorrido Guanajuato, Querétaro, entre otros estados. Carlos Suárez Collins compartió que han visitado Guanajuato, Querétaro, entre otros estados.

“Realmente sí es una cuestión en verdad admirable, yo digo esa palabra porque, antes del accidente, nunca me imaginé estar en este papel, representando esto, de estar en un semáforo”, expresó en entrevista para EL DEBATE de Culiacán. La vida de Carlos dio un giro drástico tras sufrir una peligrosa enfermedad hace 18 años.

“Me detectan el cáncer, me dan un tiempo de vida de seis meses, supero el cáncer y después pierdo la pierna en una negligencia médica en el IMSS, por una fractura. Ahora lucho por salir adelante, tengo que vivir la vida lo mejor que pueda”, externó.

Señaló que al estar en un semáforo rompe muchas barreras, como es lo psicológico, el miedo, la vergüenza, entre otras cosas.

“Realmente estás haciendo un deporte, estás haciendo una labor que puede inspirar a otros chicos, que pueden estar deprimidos porque tuvieron una enfermedad, les amputaron una parte de su cuerpo, y al vernos hacer esto tienen la oportunidad, a lo mejor, de decir ‘yo también puedo’, así fue como me pasó a mí”.

Agregó que: “Más allá del futbol, es levantarme día a día con ganas de vivir, con ganas de sonreírle a la vida, porque la vida me ha sonreído muy bonito, en lo particular”.

La historia de Luis

Luis Guillermo Amador Leyva, de 23 años de edad, recordó que perdió su pierna al recibir un impacto de bala durante un asalto en la Ciudad de México, hace un año y ocho meses.

“Se subieron a asaltar en la combi que yo venía, me balearon porque no quise entregar mis pertenencias, llega la ambulancia, me llevan al hospital y al segundo día me dan la noticia de que me tienen que cortar mi pierna porque me destrozó la vena y la arteria que va al cerebro y corazón”, dijo Amador Leyva. Mencionó que los médicos no pudieron rescatar su pierna debido a esa lesión.

“Me hicieron tres cirugías, el tejido ya no era tan fuerte, ya no se reconstruía y se volvía a deshacer, tuvieron que amputar mi pierna. No tenía ánimos de nada, mi esposa fue la que me consiguió el equipo donde entreno ahora”.

Recordó que empezó a entrenar y a ver a jóvenes dominar el balón en los semáforos, se acercó a pedirles que le enseñaran a hacer eso. “Con el tiempo se fue dando y ahora me dedico a esto, a dominar, a hacer freestyle para llevar el pan a la casa”, refirió Luis Guillermo, quien lleva alrededor de ocho meses practicando este deporte.

“A mí me apoyó mucho mi esposa, y a pesar de mi discapacidad, sigo con ella. Tengo un hermoso niño de 5 años, viene uno en camino y es por ellos por los que yo lucho”, comentó el joven capitalino.

Carlos Suárez dio a conocer que hace tres semanas participaron en un cuadrangular de futbol de amputados adaptado, donde obtuvieron el primer lugar. Indicó que también tienen planeado visitar el puerto de Mazatlán.