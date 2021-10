Con voto de confianza, Mario Zamora le desea buen gobierno a Rubén Rocha Moya 

En cuanto a los planes a futuro de su carrera política recordó el cargo que actualmente desempeña en el senado de la república, por lo que sigue siendo empleado de los sinaloenses, se sigue trabajando y construyendo por el bien de la entidad, además respecto a la posibilidad de participar de nueva cuenta en la contienda para el gobierno de Sinaloa, Zamora Gastelum no descartó la posibilidad de ser candidato en un futuro.

El ex candidato a gobernador de Sinaloa deseó sabiduría, tolerancia y sobre todo que se mantengan las ganas y energía en la nueva administración, esto con el fin de que le vaya muy bien a Sinaloa.

