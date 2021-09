Conagua valida declaratoria de emergencia en Sinaloa por "Nora": Quirino Ordaz

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Qurino Ordaz Coppel dio a conocer que tras los estragos que dejó la tormenta tropical Nora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha validado a esta entidad con la declaratoria de emergencia por las pérdidas materiales que se han tenido.

“Ya la Conagua estaba validando ahorita, lo que es la declaratoria de emergencia, hoy mismo se mandó ya el respaldo de ellos, el aval de ellos, para que fluyan de inmediato los insumos, es lo que urge ahorita, porque a lo que estamos viendo, por eso estamos aquí, constatando, verificando los daños materiales que sufrieron muchos hogares”, dijo el mandatario estatal durante su visita en las comunidades de Potrerillo del Norote y los Caimanes, pertenecientes al municipio de Elota.

Ordaz Coppel mencionó que: “el agua subió metro y medio y es algo que no había pasado desde hace mucho tiempo, que no había subido tanto los niveles de agua, por eso es que la gente está muy afligida y hay lugares incluso donde no se puede entrar por la cantidad de lodo que hay en las afueras de sus casas”.

El gobernador espera que la Conagua confirme este mismo fin de semana a la validación para declarar como zona de desastre a Sinaloa, por los efectos de este fenómeno meteorológico, para que empiecen a llegar los apoyos.

“Pero nosotros no estamos esperando, ya a través del DIF se están coordinando para la entrega de despensas y vamos a ver un paquete también de respaldo, con equipo, maquinaria, estamos muy coordinados con la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, aquí (en Los Caimanes), para que tres postes se rehabiliten de inmediato y puedan dar servicio de agua potable, que se fue el agua”, externó Quirino Ordaz.

En cuanto a como se le va apoyar a las familias, que tuvieron pérdidas como colchones, estufas y refrigeradores, indicó:

“Vamos a ver junto con los municipios, un esquema de apoyo básico, para ver realmente quien lo necesita, porque hay algunos que sufrieron más que otros y gente que verdaderamente no tiene los recursos para poder de hacerse de estos electrodomésticos, para poder ayudar a esa gente”.

El mandatario estatal señaló que para eso se está realizando un levantamiento de los daños que han tenido las viviendas.