Conalep Sinaloa lanza Modelo Mexicano de Formación Dual

Culiacán, Sinaloa.- En busca de darle una certeza a los egresados de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, la institución se unió con Coparmex para que los alumnos de Conalep tengan la oportunidad de realizar prácticas en diferentes empresas, las cuales podrán dar la oportunidad de terminar sus proyectos técnicos y, una vez que salgan, tengan las capacidades de enfrentar la realidad del mercado laboral.

Wil Véliz, director general de Conalep en Sinaloa, señaló que con el Modelo Mexicano de Formación Dual están buscando que los alumnos no solo tengan la teoría, sino que también tengan la práctica y así no anden menospreciando su trabajo al no sentirse seguros por no haber estado antes en una empresa.

Leer más: Director general de Conalep en Sinaloa asegura que no hay presupuesto para pago a docentes

“Por la experiencia ya vivida en las empresas, a ellos no les daría el temor o miedo de ir a pedir trabajo a cualquier otra empresa porque ya conocieron el campo”.