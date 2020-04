Concesionarios de transporte en Culiacán no pueden con el pago de los camiones

Culiacán, Sinaloa.- Transportistas que en meses pasados renovaron sus camiones urbanos para prestar un mejor servicio piden al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que haga un arreglo con la financiera para que les dé una prorroga para el pago de las mensualidades.

“En la actualidad las letras son impagables, son un suicidio si no nos apoyan”, detalló Miguel Luna Ley, presidente de la Federación de Transportistas de Sinaloa.

Explicó que, por la contingencia de COVID-19, no andan en circulación todas las unidades, y las que salen solo traen entre un 20 y 30 por ciento de pasajeros, por lo que no sale nada de ganancia, ni siquiera para pagarles a los conductores.

Piden auxilio

Los concesionarios solicitan que la financiera se solidarice con ellos, como lo están haciendo algunas instituciones bancarias con sus clientes recorriéndoles los pagos de las mensualidades de tarjetas o los créditos hipotecarios hasta 120 días.

Luna Ley detalló que ahorita no pueden pagar, y se desconoce cuándo terminará la contingencia; si esta se prolonga hasta los meses de septiembre u octubre, van a tener muchas mensualidades atrasadas y van a tener que regresar los camiones a la agencia, porque no podrán estar cubriendo lo atrasado y los pagos de los meses que estén corriendo. Indicó que antes de la pandemia ya era difícil realizar los pagos, ahora, de plano, no pueden hacerlos.

Petición

El dirigente transportista Miguel Loaiza Pérez también detalló que se están buscando acercamientos con el gobernador para solicitarle que sea el intermediario con la financiera, para que les den una prorroga.

Son impagables las mensualidades ahorita.

La renovación de la flota vehicular del transporte urbano se inició en esta Administración de Quirino Ordaz Coppel, se proyectaba que para el 2020 hubiera un total de mil camiones urbanos nuevos en el estado. El Gobierno apoyó con el enganche.

De la Dirección de Vialidad y Transporte se anunció meses atrás que se sacarían de circulación camiones de modelos anteriores al 2000. Ante este anuncio, algunos concesionarios expresaron no contar con recursos para pagar los nuevos.

Durante esta pandemia, sacar por completo las rutas de circulación no es una opción, dijo Feliciano Valle, titular de la Unidad de Vialidad y Transportes.