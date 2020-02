Concierto gratis de piano de Luis Carlos Juárez el martes 04 de febrero en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con el programa “Eternamente Chopin”, el joven talento originario de Sonora, Luis Carlos Juárez Salas, ofrecerá un concierto de piano el próximo martes 04 de febrero, a las 20:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio (TPV), con entrada libre a todo el público.

Este músico, que no rebasa los 20 años de edad, realizó estudios en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria, y se ha presentado con éxito en México, Alemania, Austria, España, China y Japón.

El programa se integra con las piezas “Nocturno en Sol mayor, opus 37, No. 2, “Scherzo en Do sostenido menor, opus 39”, “Tres Mazurkas opus. 56”, “Balada en Fa mayor, opus 38”, “Balada en La bemol mayor, opus 47”, y en la segunda parte, la “Sonata No. 3 en Si menor, opus 58”, en cuatro movimientos. Todas del genial compositor polaco Frederic Chopin (1810- 1849).

Luis Carlos Juárez Salas, quien reside en Salzburgo, nació en Hermosillo, Sonora, hace 17 años y comenzó sus estudios de piano en los Talleres Libres de Música de la Universidad de Sonora, con Pedro Vega.

Obtuvo los primeros lugares en la VI y VII Bienal internacional de Piano, en Mexicali, Baja California y en el III Concurso de Piano José Jacinto Cuevas en Mérida, Yucatán, donde además ganó un piano Yamaha y la grabación profesional de un disco.