Conectividad y deserción, los mayores retos para las universidades durante la pandemia

Culiacán.-En el contexto actual por la pandemia que atraviesa el sector educativo, las universidades enfrentan grandes retos para continuar con los planes de estudio y evitar la deserción escolar, señalaron así los representantes de distintas instituciones educativas de nivel superior.

Paulina Peña Payán, directora de la Universidad Tecnológica de Culiacán, comentó que además de lo mencionado, otras problemáticas que se desataron fue el apoyar al alumnado en riesgo de reprobar, así como las dificultades para tener los pagos de colegiatura en forma.

En el caso del ITC, mencionó, la mitad de la matrícula estudiantil estaba en riesgo de perder el cuatrimestre debido al nivel de reprobación que trajo los cambios por la contingencia.

Muchos retos se presentaron, no solo geográficos, de conectividad, quienes no tenían computadora, quien no tenía internet, quien tenía que trabajar, dijo.