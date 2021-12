Confía Aleida Alavez que oposición avalará reforma eléctrica de AMLO

Sinaloa.- Al sostener una asamblea informativa en el Congreso del Estado de Sinaloa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz rechazó que la reforma eléctrica vaya a traer expropiaciones y que no respete el tratado de libre comercio (T-MEC) y reveló que en breve la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dará a conocer el atraco y la existencia de cuotas irrisorias que pagan tiendas de conveniencia y demás empresas bajo la figura de asociados, y adelantó que posiblemente no se logrará una tarifa única a nivel nacional para los usuarios.

Al cierre del periodo ordinario de sesiones de este año, aseguró que ve disposición en los legisladores de oposición para la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de algunos del PRI, PAN, MC y PRD, y que se espera que en el Parlamento Abierto se diluyan tergiversaciones que han hecho, como de que se priorizan las energías limpias.

Comentó que dentro del PRI hay mucha gente nacionalista que está haciendo un estudio a fondo de lo que implica esta reforma, y que se espera alcanzar esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Las asambleas informativas que se realizan en el país sirven para desmentir aquella información de que quienes tengan celdas solares van a pagar más y que no se va a permitir el autoabastecimiento, que hacen contratos con CFE y luego lucran con la energía que se la dan a sus socios y casi no pagan por el servicio.

Precisó que se formó un mercado negro en el autoabastecimiento, porque muchos asociados no pagan la energía eléctrica y se hace valer de la infraestructura de CFE para pagar cuotas irrisorias.

Desmintió también los señalamientos de que no se le va a cambiar ni siquiera una coma a la iniciativa de reforma eléctrica, y generalmente dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales siempre se presentan adecuaciones por ser reformas constitucionales.

Insistió que se hacen valer cada uno de los capítulos del T-MEC en la reforma eléctrica, pero lo fundamental es que la rectoría del estado regrese en el sector eléctrico, y están a favor de que haya una transición energética.

Alavez Ruiz manifestó que la reforma eléctrica dispone que esta energía no será vista como una mercancía, sino como un derecho humano, que forma parte de tratados internacionales que será incorporado a la Constitución Política de México, que el estado está obligado a prestarlo y no como una CFE, que se mostraba a una empresa de calidad mundial.

“Nosotros no somos clientes, somos usuarios de la CFE y este lenguaje si hace diferencia, de un usuario a un cliente, porque cuando no tiene para pagar se te quita y si es usuario de un bien público no se puede quitar”, agregó la morenista.

La CFE está planteando una sola tarifa para el país, pero en su opinión, es arriesgado y no tan viable por existencia de diferentes climas y condiciones en el territorio.