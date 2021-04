Confirma Jesús Estrada Ferreiro que él y su esposa ya se vacunaron contra el Covid-19

Sinaloa.- Jesús Estrada Ferreiro, quien busca su reelección como alcalde de Culiacán por Morena, confirmó en su visita a las instalaciones del Debate que él y su esposa ya se vacunaron contra el Covid-19, pues recordó que a sus 67 años de edad está dentro del grupo prioritario, al igual que su esposa, Guadalupe López, de 68 años.

Al cuestionarle desde cuándo se vacunó, el alcalde con licencia dijo que “hace poquito, pero yo no ando haciendo publicidad de que me vacuné o no”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Respecto a si la vacuna le ha dado mayor tranquilidad, Jesús Estrada Ferreiro dijo estar igual. “Estoy igual porque nunca me he enfermado afortunadamente, me he cuidado. A pesar de que ando en la lumbre no me he quemado. Yo creo que Diosito me cuida, y a pesar que he estado cerca de gente que se ha contagiado no me he enfermado ni mi esposa tampoco”.

Leer más: Proyecto del metrobús impulsado por Estrada Ferreiro ya tiene firma de convenio para licitaciones

El abanderado de Morena consideró que el virus generador del Covid-19 es muy raro, que incluso “quienes lo entienden, quienes lo especulan o quienes nos imaginamos cosas, decimos fueron unos genios los que lo hicieron porque están atacando con ese virus a personas vulnerables”.

Jesús Estrada Ferreiro explicó que en su familia ya le dio coronavirus a su hijo, a la esposa y a los suegros de este, quienes tienen dos hijos, una niña de cinco años y un niño de 11, pero afortunadamente a ellos no les dio la enfermedad, aún a pesar de que su hijo no se aisló y se mantuvo solo al cuidado de ambos niños.

“En el caso de mi hija, Gloria, y su esposo, no se han enfermado, pero su hija mayor, como de 14 años, sí se enfermó muy leve, salió del trance, mientras que la hija menor se hizo el examen y salió con anticuerpos”, pero no se dio cuenta cuando enfermó, añadió.

Advierte que ganará el 6 de junio

Estrada Ferreiro considera que lejos de haber sufrido un desgaste político como alcalde, a él el ejercicio del poder lo ha fortalecido, por lo que asegura que el 6 de junio ganará una ventaja mayor a la obtenida en 2018 frente al priista Jesús Valdés, a quien le sacó 34 mil 449 votos de ventaja.

“Me fortalece porque hemos hecho muchas cosas que yo hubiera querido que las hicieran otros y nunca lo hicieron por cobardes, por pusilánimes, porque no saben hacerlo, porque llegaron ahí por un afán de lucro, porque quisieron hacer negocios, por corrupción, porque no los dejaban trabajar, porque dependían de un gobernador y de otras personas o grupos políticos o económicos y nunca apoyaban al pueblo”.

En torno a cómo ve la competencia por la alcaldía, cuestionó : “¿Hay otro (contrincante) enfrente?. Dicen que hay muchos, pero yo no los veo honestamente, literalmente no los veo en las calles, quizá porque hacen eventos en lugares cerrados o sitios más aislados”.

“No veo ningún riesgo de que podamos perderla… estoy confiado completamente, cien por ciento, pero no estoy tampoco descuidado porque no hay enemigo pequeño.”

Leer más: Sinaloenses dicen no al aborto legal, marihuana recreativa y matrimonio igualitario

Se siente respaldado por AMLO

A quienes le han dicho que hoy está en desventaja porque no estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las boletas, les dice que hoy tiene más ventaja que antes “porque en aquel tiempo como gran líder y un gran estadista, (Andrés Manuel) hizo muchos ofrecimientos y compromisos y eso dio para que la gente confiara, y hoy que cumplió con sus compromisos y demostró al pueblo de México en general que sí se pueden hacer las cosas sin corrupción, con eficiencia, sin robar, sin mentir ni traicionar, están más apoyados por él”.

Reiteró que hoy el aval de AMLO es más que suficiente para ganar.