Confirman 49 nuevos casos y dos muertos por Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Dos personas muertas más y 49 casos positivos nuevos de coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 confirmó la Secretaría de Salud de Sinaloa este viernes, por lo que las cifras en la entidad llegaron a 374 contagios y 43 decesos.

Estos números, oficializados ayer por la tarde-noche, colocan a Sinaloa como la tercera entidad con el mayor número de fallecimientos durante la pandemia, solo por debajo de la Ciudad de México, con 136 decesos, y el Estado de México, que acumula 49.

Con estos números, la tasa de letalidad en Sinaloa es del 11.5 por ciento, mientras que la tasa de contagio registra 12.6 casos por cada 100 mil habitantes, y se coloca entre las primeras cinco a nivel nacional en este rubro.

Reporte oficial

Los dos decesos confirmados este viernes ocurrieron en Culiacán, municipio que llegó a 33; es decir, el 76.7 por ciento de los fallecimientos. Se trata de la muerte de dos hombres, de 50 y 68 años de edad, de acuerdo con la SSA.

De los 49 casos confirmados como nuevos, cuarenta corresponden a Culiacán, seis a Ahome y el resto a Navolato, Salvador Alvarado y Badiraguato. Además, con estos números, la cifra de casos acumulados a la fecha en Sinaloa llegó a 374, número que en cuanto a casos acumulados ubica al estado en la cuarta posición nacional, solo detrás de la Ciudad de México, que llegó a 2 mil 80 casos, del Estado de México (754) y de Baja California (536).

De los 374 casos acumulados, 276 se mantienen como casos activos, la mayoría de estos se encuentran en Culiacán (216); le siguen Ahome (19), Navolato (11), Mazatlán (8) y Salvador Alvarado (5). Con tres aparecen Badiraguato y Guasave; El Fuerte, Mocorito, Escuinapa y Cosalá tienen dos cada uno; y el resto corresponde a Sinaloa, Rosario y Elota.

Repuntan las recuperaciones

Entre las novedades reportadas este viernes, destaca la recuperación de 31 pacientes, con lo que la cifra en este rubro llegó a 55.

De estas pacientes que lograron reponerse al COVID-19, hay 21 de Culiacán, cinco de Salvador Alvarado, tres de Mazatlán, uno de Navolato y otro de Sinaloa municipio.

Actualmente hay 781 casos sospechosos de SARS-CoV-2 en todos los municipios, excepto en San Ignacio.

SARS-CoV-2: Prohíben cremar cuerpos sin identificar

El Gobierno federal prohibió la incineración de cuerpos no identificados, e identificados no reclamados, fallecidos a consecuencia de COVID-19, a fin de no obstaculizar la búsqueda de personas desaparecidas.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial, las Secretarías de Gobernación y de Salud ordenaron a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, así como a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres no identificados, que el cuerpo no sea cremado, y, en consecuencia, sea sepultado en fosas individuales o específicas para casos de coronavirus. Reforma

Inconformidad: Bonilla ve mentiras en cifras de la SSA

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cuestionó las cifras de decesos dadas a conocer en la Ciudad de México por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Bonilla reclamó que Baja California suma 72 defunciones, y en la CDMX están informando solo 31, por lo que van retrasados con respecto a la realidad que se vive en el estado: «Yo le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, expertos entre comillas, ¿por qué reportan una información que no es real? Como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de BC. Uno de los dos está diciendo mentiras», apuntó. Reforma

Crítica: Advierten discriminación en guía bioética

El proyecto de guía del Consejo de Salubridad General, que propone priorizar la atención de pacientes jóvenes críticos con COVID-19 por encima de los adultos mayores, discrimina por edad, aseguró Jorge Alberto Álvarez Díaz, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM.

El académico afirmó que el criterio para recibir a pacientes en una unidad de cuidados intensivos durante una emergencia sanitaria no debe ser la edad, sino la posibilidad de salvar sus vidas después de la estancia. Reforma